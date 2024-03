Csütörtökön kezdődik a HUMDA Zöld Életre Valók roadshow Debrecenben

A jövő energetikai ökoszisztémája alapvetően a különböző energiatárolási megoldásokra épül, amelyek a hétköznapi élet számos területén, azon belül is a közlekedésben tölthetnek majd be egyre fontosabb szerepet. Főleg a megújuló energiaforrások integrációjának megkönnyítésében kap főszerepet az energiatárolás stratégiai jelentősége. A Zöld Életre Valók e-mobilitási roadshow minden korosztálynak a maga nyelvén és a számára leginkább érthető eszközökön mutatja be a jövő technológiáit