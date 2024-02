Véget ért a hajsza: elfogták a gyömrői piromániás autógyújtogatókat

Fellélegezhet Gyömrő, ugyanis a rendőrség bejelentette: elfogták azt a két férfit, aki kocsikat lopott el, majd gyújtott fel. Ahogyan azt a Metropol elsőként megírta, a településről sorra tűntek el az autók, amiket pár nappal később egy elhagyatott területen találtak meg, teljesen kiégve. A helyiek piromániás tolvajokra gyanakodtak, ami be is igazolódott. Hajsza indult két férfi után, ami most lezárult.

Fel se lehetett ismerni a Trabantot Fotó: olvasói

Csak a váz maradt a veterán Trabantból

Hatalmas felháborodást okozott annak a veterán Trabantnak a fotója, amit az egyik gyömrői Facebook-csoportba töltöttek fel korábban. A tulajdonos elmondta, hogy ellopták tőle a szépen felújított autót, majd pár nappal később azt kiégve találták meg. Kiderült, hogy az autót, amit egy tanyáról loptak el, folyamatosan karbantartották, szeptemberben vizsgáztatták le és szerették volna eladni. Február 13-án reggel még megvolt az autó, de délutánra hűlt helye volt. Néhány nappal később találták meg, ám olyan borzalmas állapotban, amire senki nem számított. Az autó olyan szinten kiégett, hogy csak a váza maradt meg.

Szórakozásból lopták el a Golfot is. Fotó: olvasói

Golfra csapott le a piromán banda

Miután elült a felhajtás a Trabant körül, egy másik autóra is szemet vetett a tolvaj banda. Ezúttal egy Golfot loptak el Gyömrőről, a Liget lakóparkból. A tulajdonos barátja szerint az autó nemrég lett felújítva, kifogástalan állapotban volt. Az utcáról lopták el. Aztán, csodák csodájára, ezt is egy elhagyatott területen, kiégve találták meg. Ekkor már a helyiek azt beszélték, hogy két férfi után nyomoz a rendőrség, akik közül az egyiket hamar sikerült is elfogniuk.

Hamar elfogták őket a rendőrök Fotó: police.hu

Elfogták a gyújtogató társát is

A police.hu közleményt adott ki arról, hogy sikerült elfogniuk a gyömrői gyújtogató párost.

A monori és nagykátai rendőrök vármegyés felderítő és rablási nyomozóinkkal közösen dolgoztak az ügyön, az egyik elkövetőt 2 hete, Maglódon bilincselték meg. Társát azonosították, azonban egy darabig sehol sem találták, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene. Pár nappal ezelőtt Budapest IX. kerületében csípték el, az általa vezetett autót megállították és kitessékelték a benne ülőket. A gyanú szerint S. Zoltán és M. Attila pár nap leforgása alatt 3 autót lopott el, azokat később minden esetben szénné égve találták meg

- írta a rendőrség. Kiderült, hogy a két férfi nem csak kocsikra utazott. Motort, cementet, utánfutót és szerszámokat is loptak.

„Mindketten letartóztatásban vannak, kollégáink pedig tovább vizsgálják, más emberrel vagy bűncselekménnyel szélesíthető-e a már folyamatban lévő eljárás” - zárták.