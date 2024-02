A kutatók is elsápadtak attól, ami az óceán mélyéről előkerült

A kutatók gravitációs anomáliákat vizsgálva négy hatalmas tengeri hegyre bukkantak Dél-Amerika partjainál. A legmagasabb jó két és fél kilométerre emelkedik ki a tengerfenékből.

Gravitational anomalies reveal seamount 3 times the height of world's tallest building https://t.co/gB48QEO3Jo pic.twitter.com/sRQdACnpo1 — SPACE.com (@SPACEdotcom) February 26, 2024

A Schmidt Ocean Institute tudósai egy hajóról vizsgálták át az óceánt egészen Costa Ricától Chile magasságáig – írja a space.com. A csúcsok közül három Peru közelében található, ezek 1591, 1644 és 1873 méteresek. A legnagyobb tengeri hegy Chilénél helyezkedik el, 2681 méter magas. Az is kiderült, hogy ezek már kialudt vulkánok, de méretükkel gravitációs anomáliákat hoznak létre az óceán felszínén. Hogy érzékeltessük a méreteket, összehasonlításképp érdemes megemlíteni: a világ legmagasabb épülete, a Burj Khalifa 828 méter magas… A világ legnagyobb tengeri hegye egyébként még a most felfedezetteknél is sokkal termetesebb, a hawaii Mauna Kea ugyanis 10 211 méter.

A kutatók szerint akár százezer tengeri hegy is lehet az óceánokban, de ezek még feltérképezésre várnak.