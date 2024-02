„Klubrádiós tróger kommunista” – Kocsis Máté nem hagyta szó nélkül Arató András alpári mondatait

Kocsis Máté közösségi oldalán reagált Arató Andrásnak a Klubrádió oldalán vasárnap publikált példátlanul alpári mondataira.

Kocsis Máté nem hagyta szó nélkül a klubrádiós szavait (Fotó: Katona Tibor)

A Fidesz frakcióvezetője két kérdést fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy Arató rendkívül aljas szavakkal illette Novák Katalint és Varga Juditot.

Ez a klubrádiós tróger kommunista tisztában van azzal, hogy a két nő, akiről beszél, három-három gyermek édesanyja? Hol van ilyenkor Kunhalmi művésznő, Vadai professzor és Szabó ügynök?

– tette fel a két kérdést Kocsis Máté, mivel a baloldali politikusok hallgatnak az ügyről.

Egy kivétellel a balliberális pártok mind hallgatásba burkolództak, és nem voltak hajlandók elítélni Arató András kijelentéseit. Egyedül az LMP – Magyarország Zöld Pártja volt hajlandó elhatárolódni Arató András kijelentéseitől. A Magyar Nemzet megkeresésére válaszolva az LMP közölte: „az, hogy a volt köztársasági elnököt és volt igazságügy-minisztert ilyen alpári módon az ön által említett jelzőkkel illessék, az elfogadhatatlan, annak semmi köze a jelenlegi ügyhöz, kizárólag egy reményeink szerint régmúlt rendszer fosszíliája, mikor a férfiak egyéb eszközeik híján ily módon minősítik a nőket.”

A párt hozzátette, Novák Katalin és Varga Judit hibázott, amikor elfogadhatatlan módon kegyelemben részesítette a bicskei gyermekotthon igazgatóhelyettesét.

Azonban a többi párt, többek között a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus koalíció, amely rendszeresen tetszeleg a női egyenjogúságért való küzdelem egyik zászlóvivőjeként, most, a szükség órájában nem hajlandó elítélni Arató András kijelentéseit, és politikailag inkorrekt módon hallgatnak.

A DK egyik prominens személyisége, Kálmán Olga sem volt hajlandó reagálni az ügyre, a lap megkeresésére válaszolva mindössze annyit mondott:

A Magyar Nemzetnek nem szeretnék válaszolni.

A Márki-Zay Péter fémjelezte Mindenki Magyarországa Mozgalom korábbi elnökségi tagja azonban reagált a Klubrádión megjelent botrányos publicisztikára. Lukácsi Katalin szavai szerint ez Arató András tévedése, ugyanakkor a címadás kapcsán hozzátette:

Vállalhatatlan, és nagyon örülök neki, hogy lecserélték.

Az üggyel kapcsolatban a Magyar Nemzet kérdéseket intézett Kunhalmi Ágneshez, az MSZP országgyűlési képviselőjéhez és Lendvai Ildikó szocialista politikushoz, a Klubrádió elkötelezett támogatójához. Azonban a megkeresésre a két női politikus egyike sem volt hajlandó válaszolni.

Kemény kritikával illette a magyarországi baloldalt a gyermekvédelem és a pedofilok elleni fellépése ügyében Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója hétfő este a HírTV Napi aktuális című műsorában.

Hiányzik a baloldal szótárából az, hogy felelősséget vállalni valamiért, azok a kategóriák, hogy morál vagy erkölcs már régen kikoptak Szánthó Miklós meglátása szerint.

„A baloldalnak a gravitációs pontja a képmutatás, az álságosság és a fake news” – ezzel utalva arra, hogy a The New York Times úgy írt Novák Katalin ügyéről, mintha szexbotrány miatt kellett volna lemondania. Ezt követően felidézte, hogy Arató András, a Klubrádió vezetője egészen alpári stílusban írt Novák Katalin és Varga Judit lemondásáról.

„Az pedig világos Magyarországon – a magyarországi baloldalt leszámítva – a pedofília kapcsán zéró tolerancia van, hiszen Novák és Varga is ezen az állásponton volt és van és a jobboldalnak mindig is nagyon egyenes testtartása és konzekvens viselkedésmódja volt a gyermekvédelem kapcsán és a pedofília elleni fellépés kapcsán, mutatja ezt a gyermekvédelmi törvény is, amit a magyar baloldal nem szavazott meg”

– hangsúlyozta.

Szánthó Miklós úgy fogalmazott, ha megnézzük a magyarországi baloldali sajtónak a pedofil-témában nyújtott teljesítményét, akkor tényleg az az ember érzése, hogy álljon már meg a menet, hogy ki beszél itt valamiféle erkölcsi piedesztálról.

Több becsület van Novák Katalinban és Varga Juditban, mint az egész magyarországi baloldalban, elkövetnek egy hibát, levonják a konzekvenciát, felelősségteljesen viselkednek és akkor a magyarországi baloldal ilyen múlttal esik nekik és kezd el kidolgozni egy iszonyatosan aljas és képmutató lejárató kampányt

– értékelt Szánthó Miklós, akinek szavait a Ripost idézte.