„Ha megtudnák, nem lenne egy nyugodt napom sem” – a Metropol olvasói így tennének, ha megütnék a lottón a főnyereményt

29 hete nem volt telitalálat az 5-ös lottón, így ezen a héten gazdára találhat minden idők eddigi legnagyobb lottónyereménye, ami egészen pontosan 6,45 milliárd forint. Az egészen elképesztő lottónyeremény lehetősége lázban tartja az egész országot, így most még azok is lottóznak, akik sosem szoktak. Kíváncsiak voltunk, hogy a Metropol olvasói hogyan gondolkodnak a hirtelen jött gazdagságról, így nekik szegeztük a kérdést: te kinek mondanád el először, ha nyernél a lottón? Természetesen a Metropol Facebookját szinte azonnal elöntötte a kommenteső.

A Metropol olvasói is lottólázban égnek – Fotó: Mónus Márton / mti

Olvasóink egy része elsőnek családtagjaival osztaná meg a lottó 5-ös hírét, ám a legtöbben bizony bölcsen magukban tartanák azt. Akadnak olyanok is, akik megfontoltan elsőnek egy pénzügyi tanácsadót avatnának be, de több olyan nagyvonalú olvasónk is van, aki elsőnek jótékonysági céllal működő szervezeteket keresne fel.

Íme olvasóink legjobb válaszai:

„Átbeszélném magammal, hogy hogyan tovább. Segíteném azt, akit kell, de azt, hogy miből, az maradjon az én titkom.”

„Senkinek! Csak még többet segítenék az állatokon. Építenék egy menhelyet.”

Csak a fiamnak. A 80%-át jótékony szervezeteknek adnánk.

„A férjemnek, a gyerekemnek és a kis menyemnek, de úgy, hogy hallgatniuk kell róla. Másra ez nem tartozik, így leredukálnám a kölcsönkérők listáját.”

Sorban állás van a lottózókban – Fotó: Czeglédi Zsolt / mti

„Akinek akkor is jó voltam, amikor még csóró voltam, szóval nem sokan tudnák.”

Ha megtudnák, annak híre menne, és nem lenne egy nyugodt napom sem. Még az sem kizárt, hogy megölnének.

„Ha kettesem lenne, azt azonnal elmondanám az unokámnak, ugyanis az ő számaival játszom.”

„Azt nem tudom, hogy kinek mondanám el, de az asszony elől eltitkolnám, az biztos.”

„Senkinek, amit két ember tud, az már nem titok!”