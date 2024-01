Újjászületik Pásztor Anna dala - ők lesznek a társai

Kiválasztották a Civilút Alapítvány Varázsceruza - Hagyj nyomot a világban Pásztor Annával fogyatékosügyi tehetséggondozó program mentoráltjait, akik lehetőséget kaptak arra, hogy közösen szerezzenek dalokat Pásztor Anna mentorral és Szebényi Dániel zenei producerrel. A mentoráltak közösen, egy csapatként szereznek két dalt és feldolgozzák az Anna and the Barbies együttes Márti dala című számát, melyet a program lezárásaként március 13-án mutatnak be a nagyközönségnek.

Tehetséges mentoráltak. Fotó: Fodor Erika

Ajtókat nyit

Pásztor Anna, a program mentora elmesélte: őt elementáris erővel megérintette az a nyers őszinteség és letisztult adni akarás, amit a mentoráltakban látott. Bevallotta, rá is nagy hatással volt saját szerzeménye.

Elképesztő, hogy milyen ajtókat nyit. Nekem pont a gyerekeim születése előtt jött ez a dal és teljesen megváltoztatta az életemet meg az életfelfogásomat

- árulta el a mentor az általa írt Márti dala című számról, amelynek műfaji feldolgozásával pályázhattak az indulók.

Pásztor Anna: A Márti dala az én életemet is megváltoztatta (Fotó: Fodor Erika)

Csak az ember számít

“A zenén keresztül nagyon-nagyon sok mindent meg lehet mutatni, nagyon-nagyon sok olyan érzelmet ki lehet fejezni, amit szavakkal nem tudunk.” - fogalmazott Szebényi Dániel, a godfater együttes énekese és dalszerzője. A program zenei producere hozzátette: „Én embereket nézek és nem azt, hogy ki az, aki fogyatékkal él, és ki az, aki nem, vagy ki milyen pokoljáráson ment végig.”

Szebényi Dániel: Én az embert nézem. Fotó: Fodor Erika

A mentoráltak a zenei képzésen gyakorlati órákon és workshopokon sajátítják el a dalszövegírás, dalszerzés alapjait, tanulnak zenetörténetet, és stílusgyakorlatokkal „melegítenek be” a közös dalszerzésre.

Madaras Dorottya mentorált (Fotó: Buza Virag)

Lehetőség a zenén keresztül

A program célja, hogy a fogyatékosügy a zenén keresztül a kultúra részévé váljon, és a mentoráltak lehetőséget kapjanak tehetségük és a képzés során elsajátított tudástár segítségével arra, hogy zenei területen elkezdhessék építeni pályájukat.

Pásztor Anna Márti dalát énekli (Fotó: Fodor Erika)

Az érdeklődők a Varázsceruza közösségi oldalán követhetik nyomon a mentoráltak fejlődését, motivációikat – itt hétről hétre videós tartalmakban mutatják be, hol tart a mentorált csapat a dalszerzésben.

https://www.facebook.com/VarazsceruzaProgram

Kovács Dzsenifer és Pintér Norbert (Fotó: Virag Buza)

Ők írják újra Márti dalát

Kovács Cintia és Kovács Dzsenifer testvérpáros énekesként pályáztak. Látássérültként élik mindennapjaikat. Csupán két éve nyílt ki számukra a világ, amikor a Vakok Állami Intézetében elvégeztek egy három hónapos tanfolyamot és megtanultak közlekedni, a mindennapokban elvégezni azokat a hétköznapi dolgokat, amelyekre szükségük van.

Pintér Norbert mentorált a látásvesztése előtt általános iskolai tanítóként dolgozott, jelenleg magántanulókat tanít és az informatika mellett dalszerzéssel foglalkozik hobbi szinten. Madaras Dorottya énekesként került a programba, a kerekesszékben élő ifjú hölgy színházi és énekesi területen tevékenykedik középiskolai tanulmányai mellett, végzős hallgatóként.

A mentoráltak Ruttkay Rékával (Fotó: Buza Virag)

Koncerttámogató kerestetik

„Ruttkay Réka, a Civilút Alapítvány kuratóriumi elnöke jelezte: cégek támogatását várja annak érdekében, hogy a mentoráltak számára további bemutatkozási lehetőséget, fellépéseket tudjanak szervezni.

A programmal az a célunk, hogy a fogyatékosság ügyét a kultúra részévé tegyük. Fő támogatóink mellé szeretnénk még szponzorokat megnyerni az ügyünkhöz, hogy minél több koncertet is szervezhessünk mentoráltjainknak

- tette hozzá.