Óbuda fél évszázada képekben – Galéria

Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke még az óév végén közösségi oldalán emlékezett meg az Óbudai Múzeum létrejöttéről. Óbuda korábbi polgármestere bejegyzése szerint a mai Óbudai Múzeum jogelődje Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 100. évfordulóján, 1973-ban jött létre. A neve Óbudai Helytörténeti Gyűjtemény volt.

A komoly fejlesztéseket siker koronázta

Az NKA alelnöke szerint 2006 után indult meg az Óbudai Múzeum fejlesztése, amely során falai között új, állandó kiállítás nyílt, megnyitották a Szentlélek téri bejárat felől is a múzeumot, amelynek a teljes belső tere átalakult. Néhány évvel később megnyitásra került a múzeum filiája, a Goldberger Textilipari Gyűjtemény. A fejlesztéseknek köszönhetően 2013-ban az Év Múzeuma díjat nyerte el az intézmény. Annak érdekében, hogy a kerületi lakosok is megismerhessék kerületük valamennyi múzeumának páratlan kincseit, Bús Balázs korábbi óbudai polgármester megjegyezte: ingyenessé tették a III. kerületi lakosok számára a tárlatok látogatását, valamint a diákok számára a múzeumpedagógiai foglalkozásokat is. Jelenleg négy állandó, valamint évente megújuló időszaki kiállítás ad sokszínű képet Óbudáról.

A kerület átalakulása ösztönözte a gyűjtemény megalapítását

Az Óbudai Múzeum a műemléki védelem alatt álló, egykori Zichy-kastélyban található, helytörténeti gyűjteményként alakult meg 1973-ban, múzeumi rangot pedig 1996-ban kapott. A kezdeti gyűjtési koncepciót alapvetően a városrész nagymértékű átalakulása határozta meg. A városkép megváltozásával ugyanis a tárgyi környezet és a hagyományos életkörülmények is átalakultak, ez alapozta meg a törzsgyűjtemény létrehozásának szükségességét, a régi Óbuda és a hozzá csatolt Békásmegyer helytörténeti emlékeinek összegyűjtését és megőrzését.

Korszakok emlékei (Fotó: Óbudai Múzeum)

Az Óbudai Múzeum fejlődése

Bús Balázs korábbi óbudai polgármester vezetésével a fenntartó Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2007-ben a Platán Könyvtár és az Óbudai Múzeum összevonásával létrehozta az Óbudai Múzeumot és Könyvtárat. 2010-ben az ALFA program pályázati támogatásával az „Óbuda – egy város három arca” címmel nyílt új állandó kiállítás, ekkor nyílt meg a Szentlélek tér felőli új főbejárat, közönségfogadó tér múzeumi bolttal. Átalakításra került a múzeum időszaki kiállítási struktúrája, elindították a múzeumpedagógiai foglalkozások rendszerét. 2011 decemberében a III. kerületi önkormányzat képviselő-testületének határozatával az Óbudai Múzeum ismét önálló közgyűjtemény lett.

2012. január 1-jétől az intézmény filiájaként működik az egykori Textilmúzeum a Lajos utcai épületben, Goldberger Textilipari Gyűjtemény néven, ahol egy újabb sikeres ALFA pályázatnak köszönhetően 2013 őszén megnyílt a Goldberger gyárról szóló állandó kiállítás.

A korábbi fejlesztések eredményeit hagyja elveszni a városvezetés

Lapunk megkereste Bús Balázst, hogy mint korábbi óbudai polgármester hogyan látja az Óbudai Múzeum jelenlegi helyzetét. Az NKA alelnöke szerint a korábbi években tapasztalható lendület az utóbbi években elfogyott, mintha a jelenlegi városvezetésnek nem lenne fontos a kerület és a múzeum kulturális fejlődése, ezért a Nemzeti Kulturális Alap több pályázatát is támogatta az Óbudai Múzeumnak a további fejlődés elősegítése érdekében.

