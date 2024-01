Megfagyott a levegő a teremtornán: holtan fordult le a kispadról Gábor - Videó

Játék közben, tragikus hirtelenséggel halt meg egy 33 éves focista Bugyin. Gábor, az Újhartyán VSE játékosa egy teremtornán, a kispadon lett rosszul. Rohamot kapott, majd összeesett. A mentők hamar kiértek, de már nem tudták megmenteni az életét - írja a Tények.

Képünk illusztráció / Fotó: Pexels

A klub csapatkapitánya ült mellette, aki megtörten nyilatkozott a Tényeknek:

Összeesett és akkor onnantól kezdve igazából, már felpörögtek az események. Próbáltuk stabilan oldalt fektetni. Szerencsére volt egy ápoló a másik csapatban, aki ott segíteni próbált, újraéleszteni -

árulta el a klub csapatkapitánya.

A napokban egy 34 éves magyar focista is meghalt New Jersey-ben, ő is minden előzmény nélkül, a pályán esett össze. A játékosok halála mindenkit lesokkolt, úgy tudjuk, egyiküknek sem volt komoly betegsége.