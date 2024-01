Iskola, házi feladat nélkül? Ezt gondolják erről a szakértők

Álomszerűnek tűnik a házi feladat nélküli iskola, ezt annak idején, iskolásként milliószor elképzeltem és biztos vagyok benne, hogy sokan mások is. Azonban úgy tűnik ez az elképzelés most valósággá válik még pedig Kelet-Európában, Lengyelországban. Az indoklás szerint így a gyerekeknek sokkal több idejük marad a pihenésre, a játékra és arra, hogy gyerekek legyenek. Persze ezzel a szülök is mentesülnek attól, hogy segítsenek a házi megírásában, illetve a tanagyag megértésében. Ez így elsőre jól hangzik, de hosszú távon tényleg jó ez a gyermekeinknek, illetve a szülőknek? A kérdést feltettük olvasóinknak és az utca emberének, illetve szakembereknek is. A lapunk által megkérdezett gyermekpszichológus és tanító így vélekedett a témával kapcsolatosan.

Fotó: PhotoMIX Company / Pexels (illusztráció)

Ez is kétoldalú dolog, hiszen remek, amikor a szülőnek és a gyereknek is több idejük lesz magukra, illetve ezzel vélhetően nő a szülők és gyermekeik együtt töltött ideje is. Több közös program, élmény jut a családoknak, ami boldogabb, kiegyensúlyozottabb családokat eredményez. Azonban számos gyermeknek nem elég az iskolai oktatás egy-egy tanagyag, témakör megértéséhez, elsajátításához és valljuk be nagyon kevés olyan srác van, aki magától leül tanulni, gyakorolni ilyenkor

– fejtette ki dr. Szmolka Orsolya gyermekpszichológus, akihez hasonlóan vélekedett a lapunk által megkérdezett tanító is.

A szakértők szerint a gyakorlásra szükség van, de annak a mértéke arányos kell legyen Fotó: Jena Backus / Pexels (illusztráció)

A házi feladat eltörlése azt gondolom nem helyes, de tény, hogy egyes kollégák ezt túlzásba vitték és elárasztották a gyerekeket. Ebben is az aranyközépútra kell, kéne törekedni. A gyakorlás szükséges, különösen azért, mert a tanórákon erre nincs elég idő és fontos, hogy az alapok az alsósoknál minél jobban rögzüljenek. Én a szülőkkel is meg szoktam beszélni, hogy gyakoroljanak a gyerekeikkel, persze mértékkel. Az ilyen együtt töltött idő is értékes a szülő-gyermek kapcsolatban

– vélekedett Gy. Zoltán.