Házi módszerrel kideríthetjük, mennyi baci van az otthonunkban? Itt a válasz!

A híres magyar tiktokker, Plantprotecing Rita növényorvos tesztelte a házilag fabrikált UV-lámpát, amihez hasonlóról egyre több kamuvideót lehet látni a neten. A dologhoz – ha te is elég bátor vagy, hogy kipróbáld – nem lesz szükséged másra, mint egy mobilra, egy celluxra, egy kék és egy piros filctollra.

A cellux után a kék filctoll jön Fotó: TikTok/plantprotecting

Ezzel a módszerrel elvileg egy házilag fabrikált UV-filtert tudsz készíteni

– hangzik el a TikTokon közzétett videóban. A filternek köszönhetően ugyanis az a hír járja, hogy meg tudod nézni a különböző mikroorganizmusokat, leginkább baktériumokat a fürdőszobádban.

A növényorvos tesztelte az interneten terjedő módszert Fotó: TikTok/plantprotecting

Először tedd le a telefonod, a kijelzőjével lefele. Ragaszd le a vakut egy cellux csíkkal. Jöhet a kék filc, amivel egy pontot kell rajzolj a vakud, lámpád helyére. Utána jön egy újabb réteg cellux, majd következik a piros filc. Ezt meg kell ismételni, azaz jön egy újabb réteg cellux, kék filc, cellux, piros filc. Ezek után csak be kell menj a fürdőszobádba, be kell sötétíts, amennyire csak tudsz, majd jöhet a vizsgálat. Most jön az, amitől valószínűleg te is meglepődsz.

„Bementem a fürdőbe, bekapcsoltam a vakut, lekapcsoltam a villanyt, semmi nem világított, legalábbis első ránézésre” – hallható a videóban.

Mivel szinte biztosak lehetünk benne, hogy senki vécéje nem ilyen patyolat tiszta, Plantprotecting Rita megmutatta a biztos módszert, mellyel felfedheted a bacikat.

Ez a módszer nem működik. Most mutatok egy olyat, ami viszont igen. Szerencsére van itthon UV-lámpám

Ezután pedig a kis teljesítményű eszköznek köszönhetően láthatók voltak a baktériumok, melyekből nem volt ugyan sok, de azért akadt. Ez teljesen normális, egy takarítás után azok is szépen eltűnnek majd.