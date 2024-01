"Az a terv, hogy a tiltakozó felvonulásokat rutinná tegyük" - Európa-szerte fellázadtak a gazdák

Magyarországon támogatják a gazdákat

Az agrártámogatások 2024-re is rendelkezésre állnak, a költségvetésből 650 milliárd forint kiegészítés jut a vidékfejlesztési forrásokhoz – mondta keddi évindító sajtótájékoztatóján Budapesten az agrárminiszter. Nagy István jelentős kihívásként említette a brüsszeli szankciókat és az EU-ra szabadított ukrán termékek dömpingjét, de úgy véli, hogy a magyar mezőgazdaság az elmúlt évek eredményeire támaszkodva bízhat a jövőben. Közölte: Magyarország az importtilalmat 2024-ben is fenn akarja tartani, és ebben más tagállamok támogatására is számít. Kiemelte, hogy míg Európa más államaiban a termelők megszorításokkal szembesülnek, belföldön a pályázatok a kis és a nagy gazdaságok számára egyaránt biztosítják a hatékonyságjavítás lehetőségét.