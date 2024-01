„Minden bent égett, nem tudom mi lesz most" – a lángok martalékává vált a Balaton egyik legidősebb horgászának kunyhója

Péter bácsi vadászként és horgászként is híres, hiszen ő az egyik legidősebb pecása a Balatonnak és már életének több, mint a felét a vadászatnak szentelte. Az erdők szerelmesét 7 éve hívták el vadászni Csesztvére, ami egy festői kis falu Nógrád vármegyében. Ő örömmel igent mondott, pláne, hogy egy kis vadászkunyhót is felajánlottak neki helyi használatra, hogy a Budapesten élő bácsi megpihenhessen a hosszú vadászatok után. A kunyhó nagyon hozzá nőtt a 86 éves bácsi szívéhez: 7 éven át hű társa volt a fagyos nógrádi éjszakákban, sőt, két vadászatról szóló könyvét is a kisházban írta meg. Január 20-án azonban szörnyű dolog történt: Péter bácsit azzal a hírrel hívták fel, hogy a szeretett kunyhó a tűz martalékává vált.

A kunyhó teljesen leégett, benne minden vadászruhájával Péter bácsinak Fotó: Varga Balázs

„Isten áldjon emlékek tárháza"

Péter bácsi alig hitt a fülének, két napig alig tudott megszólalnia történtek után. A tüzet valószínűleg a padláson kialakuló rövid zárlat okozta, de pontos vizsgálatot nem indított a katasztrófavédelem, mivel 50 millió forint alatti a kár. Az idős vadász számára azonban pénzben nem mérhető a veszteség, hiszen a vadászruhák között megannyi szép emlék vált a tűz martalékává.

Gondolhatják milyen érzés lehet ez nekem... hiszen ott írtam mindkét vadászatról szóló könyvemet, sőt már a harmadikból is megírtam 7 fejezetet, ami szintén bent égett a tűzben a laptopommal együtt. Nekem ez a kisház olyan nyugalmat adott, amit Budapesten, itthon nem kaphattam meg. Itt tudtam alkotni, nagyon szerettem

– mesélte a Metropolnak Péter bácsi, aki nem bírt könnyek nélkül mesélni a borzasztó veszteségről.

„Mindenem elégett ami ott volt, még a civil ruházatomnak egy része is, amit ott tároltam. Porrá égett minden, de szerencsére értékes felszereléseket nem tartottam ott, így azok megmenekültek" – részletezte Péter bácsi elcsukló hangon, aki egy poszttal búcsúzott szeretett házikójától, vélhetően emiatt megmozdult az ország, látva, hogy egy 86 éves bácsi vidéki menedéke lett oda.

Bornemisza Péter három csodás könyvet írt már, melyből kettő a vadászatról szólt, a harmadikat ebben a témában pedig épp most írta Fotó: Olvasói fotó

Összefogtak az emberek a bácsiért

Bornemisza Péter megható posztjára felfigyeltek a helyiek és a vadászok. Egy emberként összefogtak, hogy újból felépítsék a kunyhót.

A Nimród Alapítvány úgy döntött, kézbe veszi az ügyet, fogadja és koordinálja az adományozást, hogy még sok szép vadász emlék és írás születhessen.

A könyvek által ismertem meg Péter bácsit és természetes volt, hogy segítek neki, hiszen már vele együtt vadászunk 7 éve. Mivel tudtam, hogy sem ereje, sem pénze nincs újraépíteni, ezért elindítottam ezt a gyűjtést

– mondta a Metropolnak Varga Balázs.

„A ház tulajdonosa – aki megengedte Péter bácsinak, hogy használja a kunyhót – is vállal munkákat és sokan jelentkeztek ácsmunkára, kőműves munkákra is, így egy szerényebb összegből is össze tudnának hozni egy kis kunyhót. Reméljük, hogy sikerül összegyűjteni annyit, hogy Péter bácsinak ne egy ilyen szörnyű tragédia árnyékában kelljen befejeznie vadász pályafutását és még sok szép vadászkönyvet olvashatunk tőle" – tette hozzá Balázs. Péter bácsi jelenleg nem tudja mi tévő legyen. Ő is csak abban bízik, hogy nem itt ér véget az 54 évnyi vadászata és egyszer még visszatérhet a szeretett kis kunyhóba, ahol békére lelhetett.