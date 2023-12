Rendkívüli kormányinfót tart Orbán Viktor: "2024 a nagy tervek éve lesz"

Ahogyan arról a Metropol is beszámolt, válságos helyzetben van az Európai Unió. Az már bebizonyosodott, hogy a migrációs helyzetben nagyon elhibázott politikát folytat Brüsszel, és ahogyan Orbán Viktor fogalmazott, az EU gyakran tud tévedni. Úgy tűnik, Ukrajna ügyében is sok elhibázott döntést hoz Brüsszel, ugyanis - annak ellenére, hogy a magyar kormány megkongatta a vészharangokat - megkezdődtek a tárgyalások Ukrajna EU-csatlakozásának ügyében. Orbán Viktor felhívta arra a figyelmet, hogy a háborúban álló szomszédunk nem teljesíti a csatlakozási feltételeket, és a közép-európai érdekeket is nagyban veszélyezteti a csatlakozása. Mindezek mellett számos egyéb fronton viselt háborúkat Magyarország. Harcoltunk az inflációval és a migrációs kérdéssel. Ezekről a kérdésekről tartott nemzetközi sajtótájékoztatót Orbán Viktor.

Orbán Viktor fontos bejelentéseket tett a kormányinfón / Fotó: AFP

A miniszterelnök ezen kormányinfóval értékelte a 2023-as évet, és summázta, milyen nehézségekkel kellett szembenéznie az országban.

Terrorfenyegetések,

migráció,

háború,

infláció.

Ezekben a kérdésekben folytatott nagy küzdelmet hazánk.

Megóvtuk a béreket, béremelkedések várhatók

Orbán Viktor arról is beszélt már korábban, hogy hazánk meglepően ügyesen lábal kifele az inflációból. Teljesíteni tudtuk azon vállalásunkat, hogy decemberre 10 százalék alá essen az infláció, 2024-ben pedig ennél jóval kisebb lesz, sőt a számítások szerint megkezdődik a gazdasági növekedés.