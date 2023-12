Pokoli lakástűz: karácsonyi ajándékaik között égett halálra négy kisgyerek

Közeledik a karácsony, ez pedig minden ember számára a legszentebb időszak. Bár a felnőttek számára is boldogsággal teli hetek ezek, az bizonyos, hogy olyan örömittas izgatottságot nem tudunk érezni az ünnepek közelette miatt, mint a kisgyermekek. Számukra az advent egy olyan várakozással teli időszak, ami semmihez nem hasonlítható. Sajnos azonban a hároméves és négyéves londoni ikerpároknak már nem adatik meg ez az örömteli csodaidőszak, ugyanis 2021-ben egy pokoli lakástűzben meghaltak.

Lakástűzben halt meg a négy gyerek / Fotó: unsplash.com

A legtöbb édesanya csak álmodozhat arról, ami Deveca Rose-nak megadatott. Négy csodálatos kisgyermeke volt: egy négy- és egy hároméves ikerpár, akik 2021-ben már alig várták a karácsonyt. Kibontottalan ajándékok hevertek a fa alatt, sajnos azonban a gyerekek már soha nem láthatták meg, mit hozott a Jézuska. Az anyuka ugyanis egyedül hagyta a gyerekeket a sorházban, amely azonban - amíg a 29 éves nő vásárolt - kigyulladt. A gyerekeknek esélyük sem volt felvenni a harcot a tűzzel. A ház porig égett, és bár a tűzoltók kimenekítették a pici gyerekeket, az életüket már nem sikerült megmenteni. A mentősök a bontatlan ajándékok között próbálták újraéleszteni őket, ám mind a négyen meghaltak.

Három év telt el azóta, az anyuka ügyét azonban még mindig vizsgálják. Mivel egyedül hagyta a gyermekeit, akik emiatt meghaltak, ezért emberölés vádjával folyik eljárás. A bíróságon jelenleg is zajlik az ügy, pár nappal ezelőtt az anyuka piros játékfigurával, megtörten lépett be az intézménybe, és zavartan válaszolt a kérdésekre - írja a The Sun.