Így ismerheted fel, ha hamis csokimikulást akarnak rád sózni a boltban

Idén is hatalmas a választék a télapós édességekből, ám nem könnyű megkülönböztetni az igazi csokoládét az utánzatoktól. Traszkovizs Zsolt élelmiszermérnököt, a DIATRA Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetőjét kérdezte a Fanny magazin, hogyan ismerjük fel a jó minőségű finomságot.

Segítünk kiválasztani a tökéletes Mikulást / Fotó: Pixabay

1. Csalóka az összeg

Bár azt gondolnánk, árulkodó jel lehet az ár, sajnos gyakran előfordul, hogy egy színes, feltűnő csomagolású csokimikulás gyengébb minőséget rejt, mint egy egyszerűbb megjelenésű termék.

2. Mi van a címkén?

Nézzük meg figyelmesen a csomagolást: ha a címkén tejcsokoládé vagy étcsokoládé szerepel, biztosak lehetünk abban, hogy a mikulás piros köpenye alatt valódi csokoládé lapul. Az előírások szerint a tejcsokoládénak legalább 25, míg az étcsokoládénak minimum 35 százalék kakaót kell tartalmaznia.

3. A csoki is lehet hamis

Ha a csomagoláson „étbevonó”, „tejbevonó” vagy „figura” felirat szerepel, az nem csokoládéból készül. Ezek kakaómasszából vagy bevonómasszából készülnek, így alacsonyabb, körülbelül 5 százalék a kakaótartalmuk, és hiányzik belőlük a kakaóvaj. Természetesen ezeket is meg lehet enni, de élvezeti és tápértékük alacsonyabb, sőt ezekben gyakran több adalékanyag van.

4. Csak látszólag ugyanaz

A nugátfigurák külsőre nagyon hasonlítanak a csokimikulásokra, de elkészítésükhöz nem kakaómasszát, hanem mogyoróféléket használnak. Bár ízük lehet finom, szakmailag alacsonyabb minőségi kategóriába sorolják őket, mint a csokoládét.

5. Minél több, annál finomabb!

A csokoládék között is óriási különbségek lehetnek. Célszerű olyat vásárolni, amely magasabb, akár 60% vagy annál több kakaót tartalmaz. Bár ezek ára sokszor kétszer annyiba kerül, inkább vásároljunk kevesebbet, de jobb minőségűt.

6. Olcsóbb alternatíva

Válasszunk olyan csokoládét, melyben kakaóvajat találunk, és kerüljük azokat, amelyek növényi olajokat tartalmaznak. Legtöbbször az olcsóbb pálmaolajjal helyettesítik a kakaóvajat, ami szív- és érrendszeri betegségek kockázatát növelheti. Magas az ökolábnyoma is, a nagy mennyiségű pálmafa kivágása az esőerdők eltűnéséhez és az ottani élővilág kiirtásához vezethet.

7. Összeragad tőle a szánk

Ha azt látjuk, hogy az összetevők között az első helyen a cukor szerepel, akkor az azt jelzi, hogy ebből van a legtöbb a termékben. Bár sokan nem tudnak ellenállni a tejcsokoládénak, fontos tudni, hogy nem csak kevesebb kakaót, de általában kétszer annyi cukrot tartalmaz, mint a keserű társai.

8. Nyomokban tartalmazza

A tejpor fontos összetevője a tejcsokoládéknak, mivel ez adja meg a tejcsokoládé krémes jellegét. Ezzel szemben a vegán vagy paleolit csokoládék növényalapú tejpótlókkal, például rizs-, zab-, vagy kókusztejből készülnek, de nem árt figyelni, mivel nyomokban tartalmazhatnak tejet is.

9. Inkább mértékkel!

Ne dőljünk be a megtévesztő LIGHT vagy ZERO feliratoknak. Bár ezek gyártásához édesítőszereket használnak, egyes összetevők természetes módon is tartalmazhatnak cukrot, így ezeket sem lehet korlátlanul fogyasztani.

10. Rajta van a logó

A csokoládékhoz szükséges alapanyagot gyakran rossz munkakörülmények között, éhbérért állítják elő. Ha szeretnénk tudni, hogy a csokoládét milyen körülmények között termesztik és dolgozzák fel, válasszunk olyan terméket, amely rendelkezik Fairtrade logóval. Ez a jelzés a legszigorúbb emberi jogi és környezetvédelmi követelményeknek felel meg.