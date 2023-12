Hihetetlen: szelfiző turisták okoztak balesetet – Videón a döbbenetes jelenet

Ugyan az olaszországi Velencében csak néhány fokkal van melegebb, mint idehaza, de kizárt, hogy bárki megpróbálná, milyen megmártózni a csatorna hideg vizében.

Turisták estek bele a csatornába, mert a gondolában szelfiztek – Fotó: Aleksandra Budnik / Shutterstock

Azonban ez néhány kínai turistának akarva-akaratlanul összejött, ugyanis felborultak a gondolájukkal, mert figyelmen kívül hagyták a gondolás figyelmeztetését, és nem hagyták abba a szelfizést, továbbá nem voltak hajlandóak leülni sem.

A „Velence nem Disneyland” elnevezésű közösségi oldalon összegyűjtik a városba érkező turisták baklövéseit, a mostani esetről készült videó is megtalálható itt. A Facebookon arról számoltak be, hogy miután a kínai turistákat kimentették a vízből, a La Fenice operaházban fogadták be őket, ahol felmelegedhettek a hideg „zuhany” után.

Még 2020-ban a velencei gondolások szövetsége döntött arról, hogy csökkentik a vízi járműveken egyszerre szállítható utasok létszámát. A szövetség elnöke, Andrea Balbi ezt akkor azzal indokolta, hogy a turisták nehezebbek, mint 10-15 éve.

Az olaszokat az utóbbi időben sok balszerencse érte látványosságaik miatt. Egy turista szintén szelfizés közben megrongálta Firenze egyik nevezetességét, a Neptun-kutat. Tavaly nyár közepén egy amerikai turista könnyebb sérüléseket szenvedett, miután beleesett a Vezúv kráterébe, a férfi ugyancsak szelfit készített, amikor a telefonja kicsúszott a kezéből és a kráterbe esett – írja a The Guardian.

Mutatjuk a mostani, gondolás esetről készült videót: