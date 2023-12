Hajózni lehetett volna a panelházak között: elárasztotta a víz Békásmegyert

Azonnali beavatkozásra volt szükség, mert lassan tényleg csónak kellett, hogy egyáltalán hazajussunk! Nagyon durva… Az lesz még szép, ha ez ráfagy a lépcsőkre vagy befolyik a házakhoz, ami komoly kárt okoz mindenkinek. Úgy kell elképzelni, hogy az utcán parkoló autók is vízben álltak, így aki be akart szállni a kocsijába, az kétszer is meggondolta, mert befolyt volna rajta a víz… Én megmondom őszintén, megijedtem, azt sem tudom, hogy ilyenkor kit kell értesíteni, kihez kell fordulni. Órákig nem jött segítség, de végül, úgy tudom, hogy sikerült a szakembereknek megoldania a gondot. Most pedig «száradunk».