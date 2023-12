Ezen a napon kezdődött az a bizonyos szavazás Sopronban

Ma van a hűség napja Magyarországon

A velencei jegyzőkönyv értelmében 1921. december 14-e és 16-a között Sopron és környékének lakossága népszavazáson dönthette el, hogy Magyarországhoz vagy Ausztriához tartozzanak-e inkább. Ez volt a trianoni békeszerződés utáni egyetlen komolyabb területi revízió, amit a nagyhatalmak tartósan elfogadtak. Vagyis a népszavazás eredményeként 355 km² került vissza Magyarország területéhez. A szavazáson egyébként a 26.879 jogosultból 24.063 fő vett részt. Közülük 15.334 fő szavazott arra, hogy Magyarországhoz tartozzon Sopron, 8227 fő pedig arra, hogy Ausztriához (502 szavazat érvénytelen volt). A szavazás eredményének emlékére az országgyűlés a Leghűségesebb város címmel jutalmazta meg Sopront 2001-ben, ahol a 61 méter magas Tűztorony déli részén ezután kialakították a Hűségkaput is-írja a Wikipédia.

Sopron, a hűség városa. Fotó: Istvan Csak / Shutterstock

520 éve született Nostradamus

A francia orvos és asztrológus jövendőmondó 1503. december 14-én született. Orvosként a pestis leküzdéséért harcolt, de ebből nem tudott megélni, így egy obszervatóriumot állított fel. 1555-ben megjelentette a történelmi eseményekkel, találmányokkal és katasztrófákkal kapcsolatos jövendöléseket tartalmazó, Próféciák c. művét. Megjósolta például, hogy II. Henriket egy lovagi tornán halálos baleset éri. Amikor ez beigazolódott, általánosan elismerték és híres jövendőmondó lett, akinek jóslatai máig is sokakra hatnak. 2023-ra például egy nagy háborút, gazdasági problémákat és klímakatasztrófát jósolt.

Neki köszönhetjük a tűzoltóságokat

Gróf Széchenyi Ödön György István Károly, Széchenyi István ifjabb fia, magyar és török főúr 1839. december 14-én született. Ő volt az állami tűzoltóságok megszervezője, irányítója Magyarországon és Törökországban is, de ő jutott el elsőként Magyarországról Párizsba, kizárólag vízi úton.

Ezek is december 14-én történtek

1900 - A kvantummechanika születése: Max Planck német fizikus a berlini Fizikai Társaság előtt beszámol azon felismeréséről, hogy a hőmérsékleti sugárzás energiája nem folytonos, hanem kis kvantumokból áll.

1906 - Megnyílik az egyik legkorábbi Párizsi mozi, a Cinema Omnia Pathe.

1939 - Adolf Hitler utasítást ad a Norvégia elleni invázió előzetes tervezésére.

1955 - Magyarországgal együtt Albánia, Ausztria, Bulgária, Finnország, Írország, Jordánia, Kambodzsa, Laosz, Líbia, Nepál, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország és Srí Lanka csatlakozik az ENSZ-hez.

1960 - Megalakul az OECD (Organization for Economic Cooperation & Development).

1977 - John Travolta főszereplésével bemutatják a Szombat esti láz című filmet.

1995 - A Daytoni békeszerződés aláírása.

2007 - A bali-szigeti klímakonferencián London és New York városa vállalja, hogy 2050-re az 1990-es szint 40%-ára csökkenti CO2 kibocsátását.

A magyar köztársasági elnök az ENSZ legutóbbi közgyűlésén. Fotó: Sándor-palota/Sándor-palota

Továbbra sem lesz jó idő

A nap első felében marad a borús idő, főleg délen és keleten további esőkkel. Délután északnyugat felől viszont már csökkenni kezd a felhőzet a köpönyeg.hu előrejelzése szerint, többfelé lesz viszont erős az északnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke +7 fok körül alakul majd az ország jelentős részén.

Akit érdekel a történelem, ezt az előadást érdemes meghallgatnia

Az egyházak kialakulása a mai Újbuda területén címmel tart előadást a Karinthy Szalonban este 6 órakor Dr. Seifert Tibor, történész nyugalmazott egyetemi oktató, az ELTE főigazgatója. Amiről szó lesz:

a történelmi egyházak megtelepedésének gazdasági, társadalmi, politikai okai a XIX és a XX. század fordulóját követően.

Az egyházak 1930-tól, a XI. kerület megalakulása után.

Az egyházak helyzete 1948 után.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött a bartoknegyed@ujbuda.hu címen.

Kézműves programok is lesznek ma

December 14-én egy közösségi napra invitálják az érdeklődőket a Budapest Parkba. Kifejezetten olyan programokkal készülnek, amibe bárki könnyedén becsatlakozhat. A programok alatt Jégdiszkó is lesz, a bulis korizáshoz pedig csillámtetkót is lehet majd kérni, de lesz gömbdísz- és táskafestés, illetve zenei kocsmakvíz is. A programokon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges, amit itt lehet megtenni.