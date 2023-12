Esővel lépünk át az új évbe

A szombat sokfelé indul párásan, ködösen, majd napközben szinte mindenhol kisüt a nap a felhők közül. Számottevő csapadék továbbra sem várható, legfeljebb szitálás, kezdetben esetleg ónos szitálás fordulhat elő a szürke, ködös tájakon. Helyenként élénk lesz a délnyugati, nyugati szél.

Fotó: Aliaksander Karankevich / Shutterstock

Reggel -3 és +6, kora délután 6 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, északon, északkeleten mérhetjük az alacsonyabb maximumokat.

Szilveszter reggelén is sokfelé találkozhatunk párás, ködös tájakkal, helyenként szitálás, gyenge eső is kialakulhat, néhol ónos szitálás sem kizárt. Napközben felhősebb, borongósabb, illetve naposabb tájakkal is találkozhatunk. Kisebb eső, zápor helyenként az északi tájakon fordulhat elő, majd késő este északon és északnyugaton már többfelé szükség lesz az esernyőkre. A déli-délkeleti szél sokfelé élénk, a Dunántúlon többfelé erős lesz. A borongós, szürke tájakon 2-6, máshol 7-14 fokra van kilátás napközben.

2024. első napján egy hidegfront hoz kezdetben többfelé esőt, záporokat, néhol egy-egy zivatar sem kizárt, majd délután már csak keleten, északkeleten eshet, miközben egyre többfelé kisüt a nap. A kissé szeles időben 4 és 12 fok közötti maximumokat mérhetünk.