Brutális verekedés tört ki az Aldiban egy olcsó karácsonyi termék miatt - Videó

Bizarr esetnek lehettek szemtanúi azok a nyugat-londoni vásárlók, akik betértek egy helyi Aldiba. Két nő ugyanis nagyon komolyan egymásnak esett az olcsó karácsonyi csomagolópapír miatt. A verbális vita hamar tettekké fajult, a bolt alkalmazottainak kellett szétszednie őket. A dolgozóknak a vásárlók is segítettek, viszont volt olyan is, aki inkább felvételt készített a hihetetlen esetről, ami később az internetre is felkerült.

A két nő a karácsonyi csomagolópapírokon veszett össze. / Fotó: pexels.com

Többen megjegyezték, hogy ez az eset csak azt bizonyítja, hogy beindult a karácsonyi vásárlási láz, míg volt olyan is, aki úgy véli ilyen jeleneteket leginkább Amerikában lehet látni a fekete pénteki akciók alatt - írja a DailyMail.

Hát igen.. a 400 forintos karácsonyi csomagolópapír valóban megér egy-két jó verekedést.

- jegyzeték meg többen is az X-en (korábbi Twitteren).

Semmi furcsaság nem látható, csak a nők szokásos hisztijei

- véleményezte más is. Az, hogy a konkrét konfrontációt mi okozta azt nem tudni.