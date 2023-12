Megőrülnek a kanadaiak a magyar rántott húsos zsömléért

Ki ne emlékezne a szocializmus ételcsodájára, amit akár magyar hamburgernek is nevezhetünk, illetve, ami annak idején elengedhetetlen kelléke volt az utcai büféknek, az utasellátóknak. Ez nem volt más, mint a rántott húsos zsömle, ami sajátos reneszánszát éli napjainkban Montrealban, köszönhetően Szabó Juditnak.

Judit nagyon büszke a kanadai vállalkozása sikerei Fotó: Hungarian Cuisine

Mindig is a turizmus és gasztronómia volt a hobbim, a szenvedélyem, így egy kanadai látogatás után a lehetőséget, a piaci rést meglátva döntöttem úgy, hogy áthelyezem az életem Montrealba és egy amolyan kifőzdét nyitok

– kezdett bele Judit, aki lapunknak elmondta, hogy első kanadai útja után azt látta, hogy az evés központi kérdés odaát és számos nemzet konyhája megtalálható, de a magyarból hiány van.

"Sok kint a dolgozó, tanuló és számos 56-os magyarral találkoztam, akik mind a hazai ízeket hiányolták, így gondoltam miért is ne próbálnám meg. Hungarian Cuisine néven egy kifőzdét nyitottam, ami csak kiszállítással foglalkozott, majd ez egyre jobban kinőtte magát" – fejtette ki az étteremvezető, aki azt is megosztotta a Metropollal, hogy ahogy egyre nőtt az igény a termékei iránt bővített, most már be is tud ülni hozzájuk néhány vendég és egy kis élelmiszerbolttal is kiegészítette a kínálatot, ahol magyar és Kelet-európai fűszereket, különlegességeket is árul.

Klasszikus, házi, magyaros ételekkel indultunk és ezt szezonálisan változtattuk, most éppen a beiglit, a zserbót és karácsonyi sütiket keresik a leginkább, de a gulyásleves, rántott hús, vagy a csirkepaprikás örök slágerek

– fogalmazott Judit, aki látva a kinti igényeket felélesztett egy régi, egy igazi retró ételt is, ami közkedvelt lett a kanadaiknál.

Judit sült kolbászos szendvicsét is imádják Montrealban Fotó: Hungarian Cuisine

"Ebédre gyakran szendvicset vesznek az itteniek, ami gazdagon megrakott és amolyan egytálétel jellege van. Ekkor döntöttem úgy, hogy újra alkotom rántott húsos zsömlét, persze a mai igényekhez igazítva és szerencsére ez bejött, de emellett gulyás és rántott csirkés szendvicsek is kelendőek" - osztotta meg velünk a vállalkozó hölgy, aki különösen büszke arra, amikor egy-egy vendégük olyan dicsérettel illeti, hogy olyan az illat náluk, mint anno a nagymamája konyhájában Magyarországon.

Ezek a bókok is azt erősítik, hogy folytatnom kell, amit elkezdtem és remélem, hogy még jó ideig kiszolgálhatom az itt élőket, legyenek azok magyarok, kanadaiak, vagy éppen Kelet-európaiak

- zárta Judit.