Új SPAR szupermarket nyílik a 15. kerületben

A SPAR Magyarország folyamatosan épít üzleteket, s modernizálja a régieket Budapesten és vidéken is, hogy minél színvonalasabban elégíthesse ki a vevői igényeket. A 15. kerületben most egy volt autószalon helyén nyílt egy kívül-belül modern SPAR szupermarket. Rákospalota, Pestújhely, Újpalota lakóinak és a fővárosba érkezőknek is kényelmes bevásárlási lehetőséget jelent az 1,35 milliárd forintos beruházásból megépült SPAR szupermarket Budapesten, a Szentmihályi út 142. szám alatt.

Fotó: SPAR



A vállalat ezzel nemcsak egy népes fővárosi kerület lakóinak kínál új bevásárlási lehetőséget, de életet lehel egy korábban már bezárt épületbe. Új funkciót kaptak a terek, és környezettudatos módon épült egy modern áruház, amely teljeskörűen kiszolgálja a környékbeli családokat.

A Szentmihályi úton egy korábbi autószalon helyén modern, korszerű, a frissáru-kínálatra nagy hangsúlyt helyező, 700 négyzetméteres eladóterű SPAR szupermarket nyílt, ahol teljesen átalakított és új bútorokkal berendezett eladótérben intézhetik bevásárlásaikat az üzletbe betérők. Az eladótérbe lépve a zöldségosztály fogadja a vevőket, majd a kényelmi termékekkel megtöltött hűtőpultból szendvicsek, kész saláták, egytálételek széles választékából válogathatnak. A bejárattal szemben található pékáruosztályon a hagyományos és a speciális táplálkozási igényeket is kielégítő, részben helyben sütött termékek kínálata sorakozik. Akár egy gyors ebédről, akár a családnak hazavitt vacsoráról legyen szó, az új SPAR áruházban meleg ételek, grillezett húsok és kolbászok széles kínálatából választhatnak a vásárlók. A friss csemege- és hústermékekhez a kiszolgálópultban és a hűtőkben – előrecsomagoltan – is hozzájuthatnak a fogyasztók, ami kényelmes választási lehetőséget biztosít a gyors, várakozás nélküli vásárlásra. Innen a tej-, az italosztály, majd pedig a mirelitrészleg érintésével vezet a bevásárlási kör a kasszasorig.

A környezetvédelmi szempontokra különösen odafigyelve a megújult áruházban LED-világítás, és korszerű szén-dioxid-alapú hűtéstechnika gondoskodik a minél hatékonyabb és energiatakarékosabb világításról és hűtésről.

Fotó: SPAR



Az új SPAR szupermarket 24 dolgozónak jelent munkalehetőséget, miközben kényelmes bevásárlást biztosít a kerületben élőknek, és az északi országrészből a fővárosba érkezőknek nap mint nap.

Az áruház elérhetősége és nyitvatartása:

1154 Budapest, Szentmihályi út 142.

H–P: 6:30–21:00

Szo: 6:30–18:00

V: 8:00–15:00

