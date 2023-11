Titkosszolgálati jelentés: a tálib titkosszolgálat irányítja az afgán embercsempészeket!

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága nyilvánosságra hozta a titkosszolgálatok jelentését a migráció és a terrorizmus összefüggéseiről – közölte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Bejegyzésében kiemelte, hogy a szerb-magyar határon már jelen vannak az ismert terrorszervezetek, mint az ISIS, az Al-Kaida és a Hamász. Hozzátette, egyre több európai célpontú terrorcselekményre vonatkozó információ keletkezik a térségből.

A migránsokkal együtt terroristák is beszivárognak az EU-ba. / Fotó: Magyar Nemzet Havran Zoltán

„A tálibok is jelen vannak a Vajdaságban, sok embercsempész rokoni kapcsolatban áll afganisztáni tálib kormányzati vezetőkkel, illetve a hozzájuk köthető Haqqani terrorcsoport tagjaival. A tálib titkosszolgálat közvetlen irányítása alá helyezte az afgán embercsempészek tevékenységét. Rendszeressé váltak az erőszakos cselekmények és a fegyverhasználat a határon” – emelte ki.

Hangsúlyozta, hogy ezért minden eszközzel fel kell lépni a terrorizmus ellen!

„Az uniónak támogatnia kell a magyar határvédelmet! Új migrációs politika kell Brüsszelben!” – szögezte le.



A titkosítás alól feloldott dokumentum főbb megállapításai

Magyarország illegális migrációval szembeni védelme növekvő nyomásnak van kitéve. A védelem jogi pillérére az EU migrációs paktuma jelent kockázatot.

(A migrációs paktum szerint, amit Magyarország nem fogad el, a menedékkérelmek átvétele a határon továbbra is kötelező lesz, a menekültügyi eljárást 12 hét alatt kell lefolytatni. Amennyiben nem születik jogerős döntés ezen idő alatt, illetve a kitoloncolást sem lehet végrehajtani, a migránsokat be kell engedni az adott tagállam területére – szerk.).

A migrációs nyomás erősödését tükrözi az is, hogy egyre növekszik a mélységi visszafordítások száma. Ennek a külpolitikai vetülete az, hogy mind több EU tagállamban a választások központi elemét a migráció fogja jelenteni.

A Magyarországon áthaladó nyugat-balkáni útvonalat a terrorista hálózatok is használják

A titkosszolgálatok megállapították, hogy az Izrael és Hamász közötti háború hatásaként a migrációs nyomással megnőtt a terrorkockázat is. Hozzátették, az illegális migrációs útvonalakat, beleértve a Magyarországon áthaladó nyugat-balkánit, a terrorista hálózatok használják. A Hamász vezetőjének terrorcselekmények elkövetésére felszólító nyilatkozatához az ISIS és az Al-Kaida is csatlakozott. A szolgálatok kiemelték, hogy a terrortámadások kockázata az arab/palesztin diaszpóra méretével arányos.

A jelentés szerint Szerbiában naponta 30-50 személy érkezik a menekültek számára fenntartott befogadóközpontokba Bulgárián és Észak-Macedónián keresztül, de a magyar titkosszolgálatok feltételezései szerint „nagyságrenddel többen jönnek olyanok, akik nem regisztrálnak”, hanem a központ helyett rögtön a magyar vagy a boszniai határ felé veszik az irányt.

A titkosszolgálat által készített jelentés meg nem erősített információkra hivatkozva arról ír: a Makkhetes-erdőben jelenleg több ezer migráns tartózkodhat, akik „az átkelés kedvező pillanatát” várhatják, de más szerb települések közelében is megnőhetett az illegális szállásokon várakozók száma.

A jelentés szerint az Iszlám Állam, és más terrorszervezetek emberei a FÁK-országokból és Törökországból hamis török vagy tádzsik útlevéllel akár repülőgéppel is beutazhatnak Belgrádba, majd onnan beszivároghatnak az EU-ba.

Bandaháborúk a piac felosztásáért



A titkosszolgálati jelentés szerint élesedik a konkurenciaharc az embercsempészek között. A Szerbia északi részén tapasztalt fegyveres összetűzések az afganisztáni embercsempész-csoportok közötti területszerzési harcok következménye. A jelentés szerint az embercsempészeket többek között a tálib kormány finanszírozza, ugyanakkor szerintük a tálibok „operatív szervezési oldalról is kontroll alá helyezték” az embercsempészetet, kiemelten a szerb–magyar határtérségben.

Szerintük a tálibok célja az lehet, hogy az afganisztáni embercsempész-csoportok közötti vitákat lezárják, emellett saját bevételként használják fel az embercsempészetből származó pénzeket.

Példaként a Vajdaságban működő afganisztáni bűnbandát, a 40-059 elnevezésű csoportot említik, aminek tagjai az utóbbi időben a TikTokon közzétett videóikon már nem ügyfeleket toboroznak, hanem saját harci erényeiket dicsőítik és mutatják be, amik „stílusjegyei alapján hasonlítanak az Iszlám Állam és az al-Kaida által korábban közzétett képanyagokra” – fogalmaz a dokumentum.

A határzár rendszere támadhatóvá vált

A titkosszolgálati jelentés az ideiglenes biztonsági határzár állapotát is taglalja. Megállapítják, a 175 kilométer hosszúságú kerítést folyamatosan rongálják, a határzár rendszere támadhatóvá vált.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának tájékoztatása szerint Bács-Kiskun vármegye esetében átlagosan naponta kétszer, Csongrád-Csanád vármegye határszakaszán kilencszer rongálják meg a kerítést. Beszédes adat az is, hogy az elmúlt évben Bács-Kiskunban 549, Csongrád-Csanádban 3357 alkalommal végeztetett javítási munkálatokat a BV Holding Kft. Rongálás legtöbbször az Ásotthalom és Röszke közötti területen történik.

A jelentésben úgy értékelnek, hogy az erőszak fokozódik a határtérségben, ami próbára teszi a szolgálatot teljesítő állományt. Az állami erőszak monopóliumával élve választ lehetne ugyan adni ezekre a kihívásokra, de ez valószínűleg a szervezett bűnözés részéről is az erőszak fokozásához vezetne. A migrációs mozgások üteme egyelőre a "szezonvégi felfutó ágban" van: egyre többen igyekeznek még a tél beállta előtt a célországba eljutni, a balkáni tranzitállamok hatóságai pedig abban érdekeltek, hogy minél kevesebb migráns maradjon az illetékességi területükön.