Te tudtad, hogy ezek mind drágítják a köteleződet?

Közeleg a határidő: Évente egyszer lehetőségünk van felmondani a meglévő KGFB szerződésünket, és akár kedvezőbb feltételekkel új szerződést kötni. Különösen figyeljenek azok, akik 2010. január 1. előtt kötötték a szerződéseket, mivel nekik egységesen év végén van az évfordulójuk. Ha ezt követően vásároltunk autót, a váltásra a meglévő szerződés évfordulójával van lehetőség - írja a Fanny Magazin.

Képünk illusztráció / Fotó: Pexels

Duplán büntetik: Azoknak a sofőröknek, akik idén balesetet okoztak, érdemes elgondolkodniuk a váltáson, mivel így rosszabb besorolásba kerülnek, ami arányosan növeli a biztosítási díjat. A kalkuláció során ne csak a besorolást, hanem az esetleges károkozói pótdíjat is vegyük figyelembe, mivel ez is tovább növelheti a biztosítás díját.

Elúszott lehetőség: Időben intézkedjünk, mivel ha a szerződést nem mondjuk fel legalább 30 nappal az évforduló előtt, akkor már nem lesz lehetőségünk a váltásra. Nézzünk egy példát! Ha az évforduló 2024. január 10-e, legkésőbb december 11-ig kell felmondanunk a szerződést.

A tervezésen múlik minden: A másik fontos időpont a kalkuláció napja. Az évforduló előtt legkorábban 60 nappal lehet a kalkulációt elvégezni. Ennél korábban a kalkulátor nem engedi a díjszámítást, vagy nem adja meg a valódi érvényes díjat.

Nem éri meg lapítani: A szerződés megszüntetésére semmiképpen nem jó megoldás, ha egyszerűen nem fizetjük be az aktuális biztosítási díjat. Ilyenkor az elmaradt díjat is behajthatják rajtunk, valamint fedezetlenségi díjjal is számolhatunk.

Megszakítás nélkül: Miután felmondjuk a szerződést, fontos, hogy időben megkössük az újat. Ha az évforduló január 10-e, akkor az új szerződés kezdete január 11., tehát eddig a napig kell megkötni az új szerződést. A két biztosítási időszak között ne legyen átfedés és fedezetlen időszak, tehát a következő szerződés január 11-től szóljon, különben a gépjármű nem lesz biztosítva, és fedezetlenségi díjat is fizetnünk kell.

1. Hasonlítsuk össze őket!

Ha a legkedvezőbb ajánlatot szeretnénk megkötni, érdemes egy online KGFB kalkulátor segítségével összehasonlítani a biztosítók elérhető ajánlatait vagy szakember segítségét kérni.

2. Online olcsóbb

Ma már lehetőség van online szerződést kötni, ami sokkal gyorsabb és kényelmesebb, ráadásul egyes biztosítók díjkedvezményt is adnak, ha a kötelező biztosítást interneten kötjük meg.

3. A pontosság fél siker

A kalkulációhoz készítsük elő a forgalmi engedélyünket és a kötvényszámot. Fontos, hogy a jármű adatait pontosan adjuk meg, hiszen van olyan biztosító, ahol a hengerűrtartalomra, évjáratra is jár kedvezmény, így egy pontatlan adat esetén elveszíthetjük a kedvezményeket vagy eltérő árajánlatot kaphatunk.

4. Félreértjük a kérdést

A biztosítók díjkedvezményt adnak a megszerzett bónusz alapján, ezért fontos, hogy helyesen adjuk meg a besorolást. Ha a kalkuláció során azt a bónuszt kell megadnunk, amellyel tervezzük megkötni a biztosítást, és véletlenül a jelenlegit adjuk, akkor a díjkalkuláció pontatlan lesz, és magasabb díjat kell fizetnünk.

5. Kiment a fejünkből

Általában nagyobb kedvezményekre számíthatunk, ha más biztosításokat is, például CASCO-t, lakásbiztosítást ugyanannál a biztosítónál kötünk meg. Ha időközben biztosítót váltanánk, ne feledkezzünk meg az együtt kötésekről, mert az ezekből eredő kedvezmények is megszűnhetnek.

6. Változtak a feltételek

Ha nem tervezünk biztosítót váltani, akkor is érdemes ellenőrizni, hogy esetleg nincsenek-e olyan új, például családi, home office, vagy tapasztalt vezetők kedvezmény, amelyeket érvényesítve a meglévő szerződésünket módosíthatjuk a biztosítónkkal, és ezzel csökkenthetjük a díjat anélkül, hogy váltanánk.

7. Évente egy összegben

A díjfizetés gyakoriságától függően kaphatunk kedvezményt, például félévente akár 5-10%, éves fizetés esetén akár 20% kedvezmény is járhat. Ha elfelejtjük feltüntetni a fizetési gyakoriságot, a biztosító automatikusan negyedéves fizetést állíthat be, ami miatt elveszíthetjük a kedvezményeket.

8. Nem veszik majd kárba

Ha év közben eladjuk az autónkat, ne feledkezzünk el írásban felmondani a szerződést. Két évig van lehetőségünk átvezetni a KGFB bónuszt az új autóra, így érvényesíthetjük a díjkedvezményt.

9. Elfelejtettük befizetni?

Ha elfelejtjük befizetni a biztosítási díjat, díjnemfizetés miatt akár a biztosításunk is megszűnhet. A legegyszerűbb megoldás a csoportos beszedési megbízás, ilyenkor a bankszámláról automatikusan levonják a díjat, így biztos, hogy nem feledkezünk meg róla.

10. Kering a rendszerben

Amennyiben utalással fizetünk, ne felejtsük el a közlemény rovatban feltüntetni a kötvényszámot vagy az autó rendszámát, mert enélkül az átutalt díjat nem, vagy csak késedelmesen tudják jóváírni, ami pótdíjakat vagy akár fedezetlenségi díjat vonhat maga után.

11. Olvassuk át a levelet!

Ha levelet kapunk a biztosítótól, mindenképpen olvassuk el, és ne dobjuk a szemétbe. Lehet, hogy a díjfizetés elmaradása miatt küldenek értesítést, és célszerű mielőbb intézkedni, hogy ne szűnjön meg a biztosítás.

Szöveg: Reiter Georgin