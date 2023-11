"Nem vagyok aranyásó, csak mert egy 33 évvel idősebb milliomos férfit szeretek!"

Egy nő, aki egy nála kétszer idősebb milliomossal találta meg a boldogságot, visszautasítja azokat a vádakat, hogy csak a párja pénzére hajtana.

A 24 éves Allana Luke és 57 éves vőlegénye, Jeff Winn, aki egy 11 hálószobás kastély tulajdonosa Newcastle-upon-Tyne-ben, azt tervezik, hogy összeházasodnak, de elmondásuk szerint mindenhol kételkedéssel fogadják őket. A pár elválaszthatatlan a második marbellai randevújuk óta, ahol Jeff vett egy pár gyémánt fülbevalót a volt utazási ügynöknek a születésnapjára.

Allana azonban azt szeretné, ha mindenki tudná: szerelme őszinte. Az ajándékok, amiket párjától kap, csak pluszok, de nem befolyásolják az érzelmeit.

„Tagadhatatlan, hogy Jeff sokkal idősebbnek tűnik nálam, ami miatt az emberek lesütik a szemüket, amikor meglátnak minket” – mondja. „Automatikusan azt feltételezik, hogy csak egy aranyásó vagyok és csak a pénze érdekel. Nem hibáztatom őket, mert nekem is ez lenne az első gondolatom. De akkor is Jeffel lennék, ha elveszítené a házat és csődbe menne.”

Amióta a pár 2020-ban megismerkedett, Allana luxusautót, Rolex órát, dizájner ruhákat, táskákat kapott és persze luxusnyaralásokra is járnak. De azt mondja, az esküvő előtt hajlandó szerződést aláírni és lemondani minden jogáról. Mert bár élvezi, hogy kastélyban lakik, ahol takarítónőjük, házvezetőnőjük és kertészük is van, még erről is lemondana a szerelemért.

Allana, aki azt mondja, mindig is szerette az idősebb férfiakat, 2020 októberében találkozott Jeffel a Tinderen. Azt mondja: „Úgy döntöttem, hogy növelem a korosztályt a Tinderemen, mivel elegem van a velem egyidős, éretlen srácokból. 25-60 évesekre állítottam be, és másnap összefutottam Jeffel. A profilja arra késztetett, hogy megálljak, mivel a fényképén a ház előtt állt. Az életrajza szerint most fejezte be a restaurálását, ezért úgy gondoltam, hogy jó történetet mesélnék el a barátoknak, még akkor is, ha nem sikerül.”

A pár az első randit Jeff kastélyában töltötte, egy héttel később, a második randin pedig Marbellára vitte Allanát a férfi. Már itt szerelmet vallott a nőnek, aki boldogan fogadta a szavakat. Ahogy visszatértek a nyaralásból, össze is költöztek.

Találkozott Jeff két felnőtt gyermekével, Ninával – aki egyidős vele – és fiával, Josh-sal (21). Allana azt mondja, hogy ő és Nina gyakran járnak együtt szórakozni, miközben „jól kijön” Josh-sal.