Lesújtó hírt közölt a magyar rendőrség, hogy lehetséges ez?

Szomorú hírrel jelentkezett a honlapján a magyar rendőrség, ugyanis az utóbbi időszak adataiból kiderült, hogy sajnos emelkedett azoknak a száma, akik azért haltak meg egy balesetben, mert nem volt bekötve a biztonsági övük – pedig még a biztonsági öv népszerűsítésére egy kampány is indult CsaT(T)lakozz néven.

Illusztráció / Fotó: cfarnsworth képe a Pixabay -en.

A rendőrség a "gyalázatos" jelzővel illette azokat a számokat, amiket az októberi ellenőrzések után kaptak. Érthető, ugyanis egy hónap alatt több mint 10700 olyan autóssal találkoztak, akik nem kapcsolták be a biztonsági övüket – pedig a rendőrök is folyamatosan hangsúlyozzák, hogy az öv életet menthet, és egyáltalán nem érdemes kockáztatni.

Még ennél is nagyobb felelőtlenségként jellemezte a rendőrség, hogy közel kétszázan szabálytalanul, vagy egyáltalán nem használtak gyerekülést – ezzel pedig a gyermekük testi épségét és életét kockáztatták.

Arról is írt a rendőrség, hogy rengeteg kifogást hallottak már azzal kapcsolatban, hogy miért nem csatolják be a biztonsági övüket az autósok: a legjellemzőbb magyarázat az, hogy egyesek kényelmetlennek tartják, vagy csak azért nem kötötték be magukat, mert csupán egy rövid útra mentek, kiugrottak valahova.

Az is kiderült, hogy októberben több mint 50 olyan motoros volt, aki bukósisak nélkül közlekedett, ez pedig nem csupán szabálytalanság, de életveszélyes is – egészen konkrétan az "orosz rulett" kifejezést használta ezzel kapcsolatban a rendőrség.

A rendőrség azt tanácsolja azoknak, akik nem kötik be a biztonsági övüket, illetve nem hordanak sisakot, hogy inkább használják a tömegközlekedést – hangsúlyozták: felelősséggel tartozunk családunkért, embertársainkért egyaránt.