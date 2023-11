Fontos bejelentést tett a Gazdaságfejlesztési Minisztérium, ez téged is érint

A háború és az elhibázott szankciók okozta nehéz gazdasági helyzetben a kormány mindent megtesz a családok védelme és a gazdasági növekedés helyreállítása érdekében. A szankciók és a multik árspekulációja az egekbe lökte az inflációt, és olyan mértéket ért el, amely túlmutatott a jegybank eszköztárán. A családok, a munkahelyek és a gazdaság megvédése érdekében a kormány átvette a jegybanktól az infláció elleni küzdelem feladatát és felelősségét – írja szerdai közleményében a Gazdaságfejlesztési Minisztérium.

Fotó: Pexels (illusztráció)

2023 az infláció letörésének, 2024 pedig a növekedés helyreállításának az éve. Az áremelkedés megfékezése érdekében a Gazdaságfejlesztési Minisztérium javaslatára a kormány – számos más eszköz mellett – 2023. június 1-től bevezette a kötelező akciózást, majd annak mértékét augusztustól 15%-ra emelte, továbbá jelentősen bővítette a kötelező akciózásra kijelölt termékek körét. A rendelkezés értelmében a kötelező akciózás mértéke 20 termékcsoport esetében legalább 15%-ra emelkedett, a kötelező akciózási szabályok továbbra is kiterjednek a korábbi 8 árstopos termékfajtára is úgy, hogy heti rendszerességgel legalább 2 termékfajtában kell valamennyi terméket a beszerzési árhoz viszonyítva minimum 15%-kal olcsóbban kínálni.

A kormány infláció elleni harca beérett, többek közt a kötelező akciózás és az online árfigyelő eredményeképpen már októberben 9,9%-ra csökkent az infláció, így a kormány korábban teljesítette vállalását. A célzott intézkedéseknek köszönhetően óriási árverseny alakult ki a boltok között, amelynek hatására az előző hónaphoz képest csökkent az élelmiszerek ára, ráadásul csúcspontjához képest már negyedére esett vissza az élelmiszer-infláció.

Az infláció további visszaszorítása érdekében a kormány arról döntött, hogy a kötelező akciózást 2024. június végéig meghosszabbítja.

A Kormány várakozása szerint az intézkedés hozzájárul, hogy a szankciós élelmiszer-infláció tovább csökkenjen, ezzel is segítve a fizetések vásárlóerejének megőrzését és a fogyasztás bővülését. A növekvő kereslet, az emelkedő reálbérek pedig hozzájárulhatnak a gazdasági növekedés helyreállításához.

A gazdasági növekedés helyreállítását azonban jelentősen akadályozza a növekvő pozitív reálkamat, amely a magas, inflációt meghaladó jegybanki kamat miatt állt elő. A magas kamatok egyrészt visszatartják a lakosságot a fogyasztástól, másrészt visszatartják a vállalkozókat, hogy beruházzanak és fejlesszenek, mindez pedig súlyosan roncsolja a versenyképességet és a teljesítményt is – olvasható a közleményben.