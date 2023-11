Erős téma: Dömötör Csaba újabb részletet árult el a nemzeti konzultációról

A fenti témáról beszélt Rogán Antal miniszter is a mai, keddi bizottsági meghallgatásán – a baloldali képviselőknek adott válaszaiban. A politikus elmondta, hogy a szuverenitási törvényjavaslatra a baloldalhoz guruló dollárok miatt van szükség, külföldi pénzekből próbálták meg a magyar választásokat befolyásolni, ezt meg kell akadályozni. A kérdés most is, hogy honnan van Karácsony 500 milliója...