Szentkirályi Alexandra: Gyermekeink védelme is téma lesz a nemzeti konzultáció során

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő Facebook-videóban fedett fel egy újabb témát a nemzeti konzultáció kapcsán, mely így már nem csak gazdasági kérdéseket, a migráció témakörét, vagy épp Ukrajna EU-s csatlakozását érinti majd, de gyermekeink védelmét is.

A magyar gyermekvédelmi törvény az egyik legszigorúbb Európában. Brüsszelben azonban folyamatosan támadják, az Európai Bizottság még bíróságon is megtámadta a jogszabályt. Ezzel szemben ahogy azt a tavalyi gyermekvédelmi népszavazás is mutatja, a magyar emberek elvárják a kormánytól, hogy védje meg a gyermekeket

– magyarázta a kormányszóvivő, hozzátéve: mivel a gyerekek egyre agresszívabb LMBTQ-propagandának vannak kitéve, a törvény szigorítása is napirendre került. A magyarok most ebben a kérdésben is véleményt alkothatnak.