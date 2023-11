Aki külföldről szeretne valamit rendelni, most érdemes körülnéznie

Itt az újabb shoppingünnep, a Cyber Monday

Elérkezett egy újabb, Amerikából indult, mostanra pedig az egész világon elterjedt shoppingünnep, a Cyber Monday vagyis a kiberhétfő. Külföldön ezt a napot tartják a legnagyobb online leárazások napjának és itthon is egyre több cég akciózik ilyenkor. Először 2005. november 28-án egy sajtóközleményben használták, az ezt követő néhány év alatt pedig ez lett az egyik legfontosabb nap az online vásárlás világában. Az online értékesítés napi rekordját már évek óta a ez a nap tartja a legtöbb országban. A kiberhétfő időpontja mindig a Black Friday-t követő hétfő, vagyis idén november 27-e. És, hogy miért Cyber Monday? Az akció koncepciója szerint azért ezen a napon vannak a legnagyobb leárazások, mert az Egyesült Államokban hálaadás után ezen a napon térnek vissza először a munkahelyükre az emberek és a számítógépük mellé leülve online megvásárolhatják mindazt, amiről a Black Friday és az azt követő hétvége során lemaradtak.

A kiber hétfő a Black Friday utáni első nagy leárazás. Fotó: Master1305 / Shutterstock

A Nobel-díj alapításának emléknapja is ma van

128 éve alapították a legrangosabb tudományos díjat. Azért november 27-én emlékezünk erre, mert Alfred Nobel 1895. november 27-én kelt végrendeletében rendelkezett úgy, hogy vagyonának kamataiból évről évre részesedjenek a fizika, kémia, fiziológia és orvostudomány, továbbá az irodalom legjobbjai és az a személy, aki a békéért tett erőfeszítéseivel a díjat és a vele járó pénzjutalmat kiérdemli. Vagyis ezeken a területeken minden évben átadják a Nobel-díjat. Idén két magyar is ebben a megtiszteltetésben részesült.

Ma van a magyar véradók napja

A Magyar Vöröskereszt javaslatára november 27-e lett a Véradók Napja, amit 1988-óta ünnepelünk. Azért esett erre a napra a választás, mert először 1954-ben november 27-én adományoztak kitüntetéseket a sokszoros véradóknak. És ha már véradás, a mai napon három helyen is van erre lehetőség a fővárosban:

07:00-19:00 között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21)

12:00-17:30 között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

12:00-18:00 között az Esernyős-Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft.-nél (1033. Budapest, Fő tér 2.)

Felhős, hűvös időnk lesz

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint az ország nagy részén változóan felhős időre van kilátás. Néhol hószállingózás is előfordulhat. A kezdetben még erős szél fokozatosan mérséklődik majd a nap folyamán. Reggel -10 és -2, délután mindössze 0 és 5 fok között valószínű a hőmérséklet. Ami a fővárost illeti: 20km/h szél mellett maximum 3 fok lesz napközben, reggel viszont még -3-at mutatnak majd a hőmérők.

És ha már hőmérséklet: Celsiusnak is születésnapja van

1701. november 27-én született Anders Celsius svéd tudós, asztronómus, akinek a hőmérsékleti skáláját ma is használjuk. Ezen a skálán a 0 pontot a jég olvadáspontja határozza meg, a másik fix pont a víz forráspontja, amelyhez a 100C értéket rendeljük.

Celsius is november 27-én született. Fotó: Pixabay

Kezdődik az Egressy Feszt Csepelen

November 27-december 3. között a zenei kultúra kiemelt helyszíne lesz Csepel. Harmadik alkalommal rendezik meg ugyanis az Egressy Fesztet. Az egyhetes program keretében iskolai bemutatók, változatos helyszínű koncertek és adventi gyertyagyújtás is várja a nagyérdemű közönséget, valamint most először országos zenei verseny is erősíti a gazdag programkínálatot. A fesztivál az Egressy Béni Református Művészeti Szakgimnázium igazgatója, művésztanárai és diákjai kezdeményezésére, az önkormányzat és a szülők együttműködésével jött létre. Minden programon ingyenes a részvétel, további részletek a rendezvényről itt olvashatók.

Indul a Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztiválja

A korábbi évek hagyományát folytatva, idén november 27. és december 3. között kerül sor Budapesten a rendezvény hatodik kiadására a Független Színház Magyarország szervezésében. Olasz, svéd, román és magyar alkotók saját tapasztalataikból merítkezve, valós és fikciós történeteiken keresztül mutatják meg az európai múlt és jelen kevésbé ismert arcait. Idén az Eötvös10 Művelődési Házzal közösen megvalósított fesztivál mottója: Generációk.