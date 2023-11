103 éve ugrott ki Kovács Endre egy repülőből, de semmi baja nem lett: ez volt az oka

Ez történt pontosan 103 évvel ezelőtt

1920. november 7-én, a Rákosmezőn megtartott repülőbemutatón Kovács Endre hajtotta végre az első magyarországi ejtőernyős ugrást. A Rákosmező volt a magyar repülés szülőföldje is. Az első világháború alatt itt végezték az első próbarepüléseket, 1916-ban pedig Mátyásföldön már vadászrepülőgép-gyár működött. Később pedig Mátyásföld és a Rákosmező között nyílt meg az első közforgalmú repülőtér – olvasható az Országos Széchenyi Könyvtár weboldalán.

Kovács Endre volt az első civil ejtőernyős, előtte csak katonák ugrottak – Fotó: Bill Chizek / Shutterstock

Ma lenne 213 éves a sakknagymester, aki megzenésítette a Himnuszt

1810. november 7-én született Erkel Ferenc zeneszerző, a nemzeti opera megteremtője, a magyar Himnusz megzenésítője, akiről kevesen tudják, de nemzetközi hírű sakkozó is volt. Erkel Gyulán született, édesapja egyházi karnagy is volt. Nagyváradi és pozsonyi tanulmányai után 18 évesen Kolozsvárra szegődött házi zenetanárnak. 1834-ben került Pestre, ahol több színháznál volt karnagy, majd 1837-től harminc éven át első karmester és zenei vezető volt a Pesti Magyar (később Nemzeti) színháznál. Első operája, a Bátori Mária 1840-ben készült, 1844-ben mutatták be a Hunyadi Lászlót, majd megnyerte azt a pályázatot, amelynek köszönhetően ő zenésíthette meg Kölcsey Himnuszát. 1853-ban az ő vezetésével alakult meg a Filharmóniai Társaság, 1861-ben pedig bemutatták leghíresebb operáját, a Bánk bánt. 1875-ben közreműködött a Zeneakadémia megalakításánál, főzeneigazgatója lett az 1884-ben megnyílt Operaháznak – olvasható a Wikipédián.

Aki megnézne egy jó olasz filmet, ebbe a moziba menjen

November 4–12. között rendezik meg a fővárosban a 21. Olasz Filmfesztivált a budapesti Puskin és Tabán moziban. November 7-én 19.30-kor a Puskinban a Dante című alkotás lesz műsoron. Az Isteni Színjáték írója 1321-ben, száműzetésben halt meg. Életének utolsó húsz éve igen nehéz körülmények között telt, folyamatosan menekülnie kellett. A 84 éves Pupi Avati rendezte filmben Boccaccio azt a megbízatást kapja, hogy Firenze városától jelképes kártérítésként vigyen el tíz aranyforintot Dante Alighieri lányának. A vetítés után közönségtalálkozó lesz a film egyik főszereplőjével, Alessandro Sperdutivel.

A saját maga által felfedezett sugárzás okozta a kétszeres Nobel-díjas nő halálát

156 éve, 1867. november 7-én született Marie Curie lengyel származású Nobel-díjas francia vegyész és fizikus, a radioaktivitás úttörő kutatója. 1903-ban férjével, Pierre Curie-vel és Antoine Becquerellel megosztva kapta a fizikai Nobel-díjat, 1911-ben pedig egymaga a kémiai Nobel-díjat. 1898-ban fedezte fel a tórium radioaktivitását, férjével közösen pedig a polónium és a rádium nevű radioaktív elemeket. 1906-ban Párizsban egy lovaskocsi halálra gázolta Pierre Curie-t, akinek tanszékét Marie Curie átvette a Sorbonne-on. 1910-ben sikerült munkatársaival tiszta állapotban rádiumot előállítania. 1914-ben a párizsi Institut du Radium vezetésével bízták meg. Marie-Skłodowska Curie 1934. 07. 04-én egy addig ismeretlen betegségben – sokak szerint valamilyen sugárbetegségben – halt meg.

Napos időnk lesz ma – Fotó: Pixabay

Napos, nyugodt időnk lesz

Reggel még párás lesz a levegő, de napközben fokozatosan csökken a felhőzet és délutánra akár többórás napsütés is lehet a köpönyeg.hu előrejelzése szerint. A fővárosban 6 és 13 fok közötti hőmérsékletre és 19 km/h-s szélre kell számítani a nap folyamán.

Itt lehetnek torlódások a fővárosban

Sávlezárás lesz este 11-ig a Margit híd budai lehajtóján a Vidra utca előtt átépítés miatt. Emellett le lesz zárva este 11-ig a XXIII. kerületben a Tárcsás utcai vasúti átjáró, ugyancsak átépítés következtében. Emiatt a 966-os éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti az Alsó határút, a Gombosszeg köz és a Csillag utca megállót. Buszsávlezárás is lesz a VIII. kerületben a Rákóczi úton esete 8 óráig a Szentkirályi utcánál, mert új gyalogátkelőhelyet létesítenek.

Az M0-son is torlódásra kell számítani

Következő üteméhez érkezett az M0-s autóút északi szektorának burkolatfelújítási munkálata. Az újabb beavatkozásokhoz kapcsolódóan 2023. november 6-tól négy éjszakán át este 20 órától másnap reggel 6 óráig sávzárás várható az M0-s autóúton a 11-es főúti csomópont előtt mindkét pályaoldalon. A korlátozás ideje alatt egy sávra szűkül az M0-s autóút és a 11-es főút csomópontjában a gyorsforgalmi út mind a két oldalon – írja az Útinform.

Emlékkoncert is lesz ma

Cziffra György-emlékkoncertet tartanak A zongora két arca címmel az angyalföldi József Attila Művelődési Központban 19 órától. A Cziffra Fesztivál két, kivételes tehetségű díjazottja mutatkozik be: a zongorista-zeneszerző Ifj. Balázs Elemér és a jazz-zongorista-zeneszerző Oláh Krisztián. Mindketten Junior Prima díjas, fiatal művészek, akik az est során két négykezes mellett saját szerzeményeket is előadnak majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, amit itt lehet megtenni.