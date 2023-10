Három díjat kapott a Semmelweis Los Angelesben

Október 31-ig a legújabb magyar filmeké a főszerep a Laemmle Monica Film Centerben Los Angelesben. A 21. alkalommal megrendezett Los Angeles-i Magyar Filmfesztivál díjazottjait a hétvégén jelentették be.

Az anyák megmentőjeként ismert Semmelweis Ignác világhírű magyar orvos életét bemutató alkotást a Los Angeles-i fesztivál nyitófilmjeként mutatták be, ahol a közönség és a szakma is nagy lelkesedéssel fogadta. A megnyitógálán részt vettek a film alkotói, Káel Csaba kormánybiztos és Colleen Bell, a California Film Commission vezetője, aki korábban az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövete volt.





– Nagy öröm megélni ezt a sikert, ami a magyar alkotókat fogadta most Los Angelesben és külön öröm, hogy a két magyar Nobel-díjas évében egy világhírű magyar tudósról készült filmet mutathatunk be. A New Yorkban tartott világpremier után most Los Angelesben is telt ház várta Koltai Lajos új filmjét, ismét nagy a kíváncsiság a magyar alkotások iránt – nyilatkozta Káel Csaba Los Angelesben.





A nagy presztízsű amerikai filmes hírportál, a Variety a Semmelweis-premier kapcsán részletes írást szentelt az alkotásnak megszólaltatva Koltai Lajost. A rendező elmondta, hogy fiatalkora óta meghatározó filmélményként maradt vele az 1952-es Semmelweis-film, nagy kihívás volt a világ legismertebb magyar orvosáról életrajzi filmet készíteni, és csodálatos volt visszatérni a rendezéshez.





A 21. Los Angeles-i Magyar Filmfesztivál legjobb filmjének díja mellett Vecsei H. Miklós főszereplő a legjobb színész, míg Nagy Katica a legjobb színésznő díját nyerte el a Semmelweis filmben nyújtott alakításáért, Román Katalinnal, a Hat hét főszereplőjével megosztva. A legjobb rendező díját Szakonyi Noémi Veronika kapta a nyílt örökbefogadás témáját középpontba állító Hat hét című megindító filmdrámáért, a legjobb forgatókönyv díját Köbli Norbertnek ítélték a Blokád című filmért, míg a legjobb operatőr díját Győri Márk kapta a Hadikért. A legjobb dokumentumfilm díját Széles Tamás a világhírű kaliforniai borkultúra megteremtője, Haraszthy Ágoston kalandos életét bemutató alkotásának ítélte a zsűri.

Koltai Lajost munkássága elismeréseként életműdíjjal jutalmazták a fesztivál nyitóeseményén.