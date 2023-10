Vajon novemberben is marad a kellemes meleg? – mutatjuk mi vár ránk

Eddig egy rossz szavunk sem lehet az időjárásra, hiszen az átlagosnál eddig melegebb az ősz, ami jót tesz a pénztárcánknak. Vajon meddig tart ki ez a kellemes idő? A november is ilyen hőfokok mellett telik majd? Ennek jártunk utána.

Fotó: Aliaksander Karankevich/Shutterstock

De előtte nézzük a mai és az előttünk álló néhány nap időjárását. A koponyeg.hu prognózisa szerint most még nem kell elővenni a melegebb kabátot.

Szerdán, október 25-én zömében felhős időnk lesz, ám a nappali hőmérséklet akár 18 fokig is emelkedhet. A hét további napjain is hasonló hőfokok várhatók, nagyobb csapadékra pénteken kell ismét készülni.

Persze a többség már egy kicsit előre néz és arra kíváncsi, hogy kitart-e ez a 14-15 fokos idő novemberben is, vagy jönnek a kemény fagyok. Nos, az AccuWeather előrejelzése szerint ez vár ránk novemberben. A hónap első néhány napján a napsütés fog dominálni, éjszakánként 8-10, míg napközben 14-15 fok várható. November 15-től aztán elkezdődik a változás. Az éjszakák kissé hidegebbé válnak, 4-6 fokot mérhetünk, míg napközben csupán 10 fok körül lesznek a maximumok, majd 21-től már csak 4-6 fok lesz a maximum. Az első fagyok is 21-e körül várhatók, de mínusz 1 foknál nem igazán lesz hidegebb a prognózis szerint. Érdekes, hogy mínusz 2 fok csupán a hónap utolsó napján lehet, akkor is éjszaka, vagyis napközben fagymentes lesz az időjárás.