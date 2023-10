A 32 éves Alyssa Marie McDonald több millió embert inspirál a közösségi médiában. Arra törekszik, hogy a tűzesetek túlélői minél több támogatást kapjanak amellett, hogy aktívan szembe száll az online bántalmazással. Teszi mindezt azok után, hogy gyerekként olyan örökre nyomot hagyó, komoly égési sérülést szerzett, ami miatt egy szeme van csak. Éppen ezért sokak számára mutat példát ő és a kitartása is, az önelfogadás útján.

Kétévesen sérült meg egy tűzesetben – Fotó: pexels.com

Alyssa mindössze kétéves volt, amikor nagymamája házában egy konyhai tűzesetben megsérült. Habár emlékei nincsenek a tragédiáról, tudja, hogy számos műtéten túlesett, és kómában is volt. A feje a háromszorosára duzzadt, és nem bírta felemelni azt. Fizikai és emocionális fájdalmai ellenére nem hagyja, hogy traumája meghatározza őt.

Gyerekként sokat bántalmaztak a kinézetem miatt, de soha nem hagytam, hogy mások szavai vagy gondolatai hatással legyen arra, hogy én hogyan gondolok magamra. Sőt, miután Alijah lányom megszületett, új értelmet nyert az életem. Tudtam, hogy okom van az életre, és rá akartam jönni, mi az.

Instagramján több mint kétezren követik. Folyamatosan tölt fel újabb és újabb tartalmakat az elfogadásról. Arra biztatja követőit, hogy jöjjenek rá, milyen gyönyörűek egyediségük ellenére is. Utalva ezzel arra, hogy ő is milyen bátran és büszkén viseli sebhelyeit.

A történetem elmesélésével az a célom, hogy inspiráljam azokat az embereket, akiknek szükségük van rá. Amikor egy újabb tartalmat osztok meg, azzal olyan embereket akarok elérni, akik valami olyantól szenvednek, amit az emberek alapvetően lenéznek

– nyilatkozta, ezzel közölve, mi is a küldetése: megváltoztatni a szociális elfogadást, megváltoztatni azt, mit is jelent alapesetben a szépség. Azt akarja, hogy az emberek ne sztereotipizáljanak. Nagy álma az, hogy modell világban képviselhesse a tűzesetek túlélőit, ezzel felhívva a figyelmet arra, milyen kevesen is érdeklődnek az ilyen tragikus sebesültek iránt – írja a Mirror.

Rengeteg szörnyű dolognak hívtak már, többek között szörnyetegnek is. De ezek a támadó emberek soha nem posztolnak semmit a közösségi médiában, még egy képet sem, amivel felfednék magukat, hogy milyenek is ők. Épp ezért nem is figyelek oda rájuk

– osztotta meg ellenállásának nagy titkát. Összességében reméli, tényleg erőt tud adni másoknak. Szeretne egy olyan közösséget létrehozni, ahol mindenki el tudja fogadni magát, bármilyen traumája is van. Önszeretet és önelfogadás: ez a kívánsága mindenki számára.