Törések, porcleválás, félelmek, műtétek, sztrók, Covid – Ezek sem tántorították el a peches anyukát a maratoni futástól

A sok rossz után, kellett valami..így a sportok felé fordultam, pedig nem voltak sikerélményeim. A crossfitben végre megtaláltam azt, amit kerestem, helyre rakott testileg és lelkileg is, ráadásul barátokra is leltem. Megismertem két lányt, akikkel elkezdtem futni, ez 2019-ben volt. Segítettek, motiváltak, biztattak, egyszerre voltak barátnők, sporttársak és edzők, így le is tudtam az első félmaratonomat.