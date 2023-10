Nyomtalanul a tengerben: nem találják a hajnalban elsüllyedt hajó legénységét

Az európai és amerikai emberek számára már régóta nagyon kívánatos üdülési lehetőségnek számít a hajózás. Mostanában a magyarok körében is egyre népszerűbb a tengerjárás, hiszen mi is ráeszméltünk, hogy ez egy olcsóbb, mégis luxus formája a világjárásnak. Ár-érték arányban igazán olcsón kapunk luxus- szállást és többnyire korlátlan ellátást, s közben csodálatosabbnál csodálatosabb kikötővárosokkal ismerkedhetünk meg. Most azonban minden hajós rémálma valósult meg, egy luxustengerjáró ugyanis balesetezett.

Senki nem kerül szívesen a nyílt tenger mélyére Fotó: Pexels

Ahogyan azt a Metropol is megírta, Helgoland szigetétől nem messze, mindössze 14 mérfölddel tragikus esemény történt. A német sajtó közölte, hogy az éjjel két nagy hajó ütközött össze a tengeren. Az egyik a P&O Cruises Iona luxus- tengerjárója volt, a másik pedig a brit lobogó alatt utazó Verity szállítmányhajó. Az összeütközésben a szállítóhajónak esélye sem volt, azonnal súlyos sérüléseket és károkat szenvedett, és megkezdte igen gyors süllyedését. A hajó süllyedésével több ember is a tengerbe került, a másik hajó pedig nem mulasztotta el a segítségnyújtást: azonnal értesítették a hatóságokat, és megkezdték a mentést. Több emberi testet is kiemeltek a vízből. Vannak túlélők, de úgy tudjuk, halott is – írja a Mirror.

P&O cruise passengers relive night searching for missing cargo ship sailors https://t.co/bukgHyUDJR — Ügynökös Mulder (@mulder_efbiaj) October 25, 2023

A luxushajó Rotterdamba tartott, most azonban a tengeren marad, hogy segítsék a mentőexpedíciót. Még mindig vannak ugyanis olyan emberek, akik nem kerültek elő, a legénység pedig maximálisan szeretné kivenni a részét a mentésben. A luxushajó utasai nagyon megértők és egyáltalán nem türelmetlenek. Csak este fognak tovább indulni, de erre a napra egyébként is tengeri út volt betervezve, a városlátogatási programot nem érinti a baleset. A családtagok természetesen aggódnak, az utasok azonban mindenkit megnyugtattak, hogy velük nem történt baj.

Most megszólalt az egyik utas hozzátartozója:

A mamámnak azt mondta a legénység, hogy csak holnap este indulnak tovább. A mentés hajnali 3-kor kezdődött, a hajó pedig gyorsan lassított, hogy segítsen. Kezdetben a mama reménykedett, hogy reggel tovább tudnak indulni, most azonban közölték velük, hogy csak estére várható az indulás. A fedélzeten mindenki nyugodt, megértik a helyzetet

– mesélte.