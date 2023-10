Mostohafiához ment feleségül az asszony: boldogságban nevelik két közös gyermeküket

Családonként eltérő, hogy miképpen bírkóznak meg a családtagok a mostoha viszonnyal. A sok film és mese ellenére az esetek túlnyomó többségében a mostohaszülő és mostohagyermek nagyon jó kapcsolatban vannak, és általában úgy szeretik egymást, mintha vérrokonok lennének. Ez persze nem jelenti azt, hogy nincsenek kivételek. Mert megesik olykor, hogy a viszony kifejezetten haragossá válik. Most azonban egy olyan történetet mesélünk el, amely egyik kategóriába sem esik, és bizony sokakat botránkoztatott meg.

Mostohaanyából feleség. A kép illusztráció / Fotó: unsplash.com

A most 37 éves Marina Balmaseva egy csöppet sem szégyenkezik amiatt, mert beleszeretett nevelt fiába, a 23 éves Vlagyimir Shavyrinba. A fiút hétéves kora óta neveli, eljutott azonban arra a pontra, hogy már nem akarja titkolni a lángoló szerelmét. Nyíltan felvállalták a kapcsolatot, s most két közös gyermekük is van.

Marina 16 évvel ezelőtt ment feleségül a most 47 éves Alekszej Shavyrinhoz, aki előző házasságából hozott gyermekeket a háztartásba. Marina soha nem panaszkodott, nagy szeretettel nevelte a gyerekeket, és büszke anyának érezte magát. Vlagyimirt különösen szerette, és amióta van közösségi média, rendszeresen posztol vele közös képeket. Egy ponton azonban a kapcsolatuk megváltozott, és már nem szülő-gyerek kapcsolatban látták maguk előtt a jövőt.

Menthetetlenül egymásba szerettek, és hamarosan viszony alakult ki közöttük. Marina még fiatal szerelme apjának volt a házastársa, titokban már össze-össze jártak, intim viszonyba kerültek, ezt pedig titkolták Alekszej előtt. Végül az ügy kitudódott. Alekszej azóta is tombol, és úgy gondolja, boszorkány felesége elcsábította kisfiát. Végül elvárt a férfitól, hogy hozzámehessen a fiúhoz, akit hétéves kora óta nevelt. Jelenleg két közös gyermekük van, Alekszej azonban undorítónak tartja a történetet - írja a Mirror.