Barátnője otthonából indult el a fiú, holtan találták

A 17 éves Blake Tyler Chappell a Georgia állambeli Senoiában élt édesanyjával. 2011. október 15-én este a fiú a barátnőjével ment a középiskolai bálba, ami után felhívta az édesanyját és elmondta neki, milyen jól szórakozott. Azt is megkérdezte az anyjától, hogy aludhat-e barátja, Austin házában, amire a nő rábólintott. A fiú az éjjel folyamán még átment a barátnőjéhez, majd nyoma veszett – írja az oddmurdersandmysteries.com.

A fiú ügyével kapcsolatban a rendőrség is szűkszavú (Fotó: Pixabay)

A fiatal holttestét 2011. december 19-én találták meg egy erdős területen, a White Oak Creek folyó partján, teste félig a vízben volt és mindössze alsónemű volt rajta. A fiú telefonja, pénztárcája és ruhája máig nem került elő, a nyomok alapján megállapították, hogy a fiatal gyilkosság áldozata lett, lelőtték. Az ügy kapcsán három gyanúsítottja volt a hatóságnak, de végül mindegyiküket tisztázták a vád alól.

A Missing című podcastból az is kiderült, hogy a fiúnak volt egy bakancslistája, mely szerint az élete során szerette volna elmondani valakinek, hogyan érez iránta. Floridába ment volna a tavaszi szünetre, de azt is leírta, hogy közelebb kerülne a bátyjához, az érettségi után pedig állásra és autóra vágyott. A listán szerepelt az is, hogy legálisan vegyen cigit, ahogy az is, hogy megtalálja az igazit és hűséges maradjon hozzá, majd apává váljon. A lista száz ilyen vágyból áll. A szörnyűség óta több mint 10 év telt el, de az eset körülményei máig nem tisztázottak.

A fiú holttestét egy olyan helyen találták meg, amelyet korábban többször is átvizsgáltak, így valószínűleg valahol máshol került a folyóba az áldozat. A rendőrség a piercingek és tetoválások alapján azonosította, az anyának nem engedték, hogy megnézze a holttestet. A rendőrség azt sem árulta el, hány lövés érte a fiút.

Azt tudni lehetett, hogy a fiú arról álmodott, hogy egy napon megszökik a barátnőjével, aki korábban már próbált elmenekülni agresszív mostohaapja elől. A szökésért a mostoha – és később a rendőrség is – Blake-et hibáztatta, az agresszív mostohaapa rá is támadt miatta. A fiúból a lány szökése miatt vádlott lett, pedig ő volt az, aki, miután értesült barátnője eltűnéséről, a keresésére sietett, majd meggyőzte, hogy menjen haza. Ez annyira megviselte Blake-et, hogy mutizmus alakult ki nála, ami egy szorongás következtében jelentkező kommunikációs zavar, sőt ezután drogokhoz is nyúlt. A fiú a történtek ellenére tele volt tervekkel a jövőt illetően. Több mint egy hónappal az eltűnése után a gyászoló édesanyját ismeretlen számról hívták, de senki sem szólt bele a telefonba. A nő többször megkérdezte, hogy „Blake, te vagy az?”, de nem kapott választ. Néhány perc után a hívás megszakadt, sosem derült ki, hogy ki volt a vonalban.