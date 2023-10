Most adták ki a riasztást a meteorológusok: Bármikor ránk szakadhat a jégeső

Továbbra is érvényben van az Országos Meteorológiai Szolgálat péntek délután kiadott elsőfokú, citromsárga riasztása zivatarok kialakulásának veszélye miatt. Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat. Amennyiben az OMSZ visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról újabb közleményben számolunk be. A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen követhetik nyomon.