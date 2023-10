Kórház utcai piac: Kiss László polgármester miért nem képviseli a kerületiek érdekeit?

„Megengedhetetlen, hogy a fővárosi és a kerületi vezetés tehetségtelensége és kapzsisága miatt újra az Óbudán élők járjanak rosszul” – mondta lapunknak Gyepes Ádám, Óbuda fideszes képviselője, aki a legutóbbi testületi ülésen is a Kórház utcai piac bérlőinek elviselhetetlen mértékű díjemeléséről kérdezte Kiss László polgármestert. A DK-s polgármester megdöbbentő választ adott.

Van olyan kereskedő vagy őstermelő, aki már lehúzta a redőnyt, de többen is fontolgatják a bezárást vagy az áremelést, miután nem tudják kitermelni a megemelt bérleti díjat Fotó: Metropol

Kiss László azt állította, hogy bár polgármesterként ő is tagja a Fővárosi Közgyűlésnek, neki nem feladata és ő nem is képes befolyásolni a főváros Óbudát is érintő döntéseit. Ez azért is érdekes, mert eközben saját pártja adja a főpolgármester döntéseihez szükséges többséget. Tehát a DK mozgatja Karácsonyt, nem pedig fordítva. A helyi Fidesz–KDNP-s képviselő szerint ezzel „világossá vált, hogy nemcsak a Kisstől megszokott hozzá nem értés miatt, hanem szándékosan nem képviseli a kerületben élők érdekeit. Ez megbocsáthatatlan. Remélem a jövő évi önkormányzati választások alkalmával valódi vezetője lesz Óbudának”.

Károly igyekszik kitartani a piacon… Fotó: Metropol

Az, hogy Kiss László gyáván mossa kezeit, vezetői alkalmatlanságáról tanúskodik, hiszen pontosan az a feladata egy polgármesternek, hogy a kerületiek érdekeit védje és harcoljon értük. Mert az nem állapot, hogy a kerület egyik legkedveltebb piacán bezárjanak vagy árat emeljenek az őstermelők és a kereskedők csak azért, mert Karácsony Gergely kb. 70 százalékkal megemelte a bérleti díjukat. A DK-s Kisst nem érdekli a piac sorsa, sőt most láthatóvá vált, hogy csak a pártérdekek dominálnak nála. Gyurcsány és felesége irányít a háttérből! A DK utasítására bármikor szembemenne az óbudaiakkal ugyanúgy, ahogyan 2019-ben elárulták az MSZP-t és átült a DK padsorába. Sohasem tárgyalt a piac bérlőivel, és sohasem ajánlott fel segítséget nekik az önkormányzat részéről, teljesen magukra hagyta őket

– hangsúlyozta Gyepes Ádám. Az óbudai fideszes politikus hozzátette: „Kiss sok más esetben sem képviselte a Fővárosi Közgyűlésben az óbudaiak érdekeit, sőt nem egy esetben kárt is okozott nekik. Ilyen volt az emberéleteket veszélyeztető Flórián téri felüljáró felújításának elodázásában való részvétele Karácsony Gergellyel karöltve, vagy amikor nem ment el Gyurcsány utasítására a kormánnyal való, rezsitámogatásról szóló egyeztetésre, és emiatt körülbelül 700 milliós támogatástól estek el a kerületiek, ami nem kis pénz. De a Mocsáros-dűlő eladási kísérlete, a kukák leszerelése vagy a kezeletlen hajléktalanprobléma, vagy legutóbb a Római-parti strand, amikor idén nyáron 5 alkalommal került fekáliás szennyvíz a Duna vizébe ezáltal a strandszakaszhoz, de nem erről tájékoztatta a fürdőzőket Kiss László, hanem megúszósan csak az esőzésekre hivatkozva zárták le a strandot az óbudaiak elől. Ezek mind arról tanúskodnak, hogy nem a lakosság, hanem pártpolitika érdekében, Gyurcsány »helytartójaként« tevékenykedik a polgármester.”

Lehangoló látványt nyújt az egykor pezsgő piac Fotó: Metropol

Mint megírtuk, soha nem tapasztalt áremelésen akadtak ki az óbudai Kórház utcai piac árusai. A jegyszedőtől az árusokon keresztül a vevőkig mindenki megdöbbenve áll a brutális, 70 százalékos díjemelés előtt. Az eladók fellázadtak a fővároshoz kötődő piacüzemeltető ellen. A korábban virágzó Kórház utcai piacot a főváros üzemelteti a Piacokat, Üzletközpontokat és Vásárcsarnokokat Üzemeltető Kft.-n keresztül. Itt korábban boltosok, kereskedők/zöldségesek és őstermelők tömege árulta a jó minőségű, egészséges és kiváló magyar termékeit. Most azonban bezárt boltok, üres árushelyek tömege fogadja a piacra látogatókat…