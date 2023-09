Rendkívüli vizsgálatot kezdeményeznek a brutális piaci áremelés kapcsán

Lapunk robbantotta a hírt, hogy 70 százalékkal emelték az óbudai Kórház utcai piac árusainak különféle díját. Ilyen például a helyhasználati, vagy hulladékszállítási díj. A kész helyzet elé a Karácsony Gergely által kinevezett Földes Tamás ügyvezető igazgató állította a felháborodott eladókat. A hír eljutott a Budapest Vásárcsarnokai Kft. felügyelőbizottságának fideszes tagjához, Rozgonyi Zoltánhoz, aki lapunknak elmondta, hogy vele nem egyeztettek ilyen ügyben. Egyszersmind felháborodását fejezte ki, hogy a felügyelőbizottság egyes tagjainak megkérdezése nélkül ilyen döntést meghozhatnak.

Hozzuk a legfrissebb híreket Fotó: Fügedi Richárd

Vizsgálatot kezdeményeznek

Rozgonyi Zoltán vizsgálatot szeretne indítani a rendkívüli áremelés miatt, ami szerinte is felháborító mértékű. Lapunknak elmondta, hogy kezdeményezte a felügyelőbizottság rendkívüli ülésének összehívását a probléma kapcsán. Legalább két felügyelőbizottsági tag kezdeményezése szükséges hozzá, ezért reméli, hogy valamelyik bizottsági társa támogatni fogja a javaslatát. Elmondta még továbbá, hogy ígéretet kapott arra is, hogy sokkal több mindenbe be lesz vonva, részletesen tájékoztatva lesz a Budapest Vásárcsarnokai Kft.-t érintő döntések kapcsán, ám ez mind a mai napig nem valósult meg. A kft. vezetése, beleértve a felügyelő- bizottság DK-s elnökét igyekszik minden információs csapot elzárni előle.

Rozgonyi Zoltán felügyelőbizottsági tag Forrás: Közszereplői Facebook-oldal

Gyurcsány a színfalak mögött

Ahogy korábban megírtuk az ügyvezető igazgatónak – akit Karácsony Gergely nevezett ki a Covid alatti különleges jogrendet kihasználva egyszemélyes döntésével – bár nem főnöke, de bizonyos szempontból felettese a felügyelőbizottság DK-s vezetője Paál Géza, aki korábban Gyurcsán Ferenc személyes testőre volt, jelenleg pedig a párt csepeli polgármesterjelöltje. Paál egész nyáron kampányolt az áremelkedés ellen, de szinte elképzelhetetlen, hogy a piaci árusokat megfojtó áremelésről ne tudott volna. Hamarosan kiderül, hogy sikerül e a felügyelőbizottság elé vinni az ügyet és visszavonhatják-e, a várthoz képest több mint félmilliárdos pluszbevétellel működő sikeres kft. árusokat sanyargató döntését.

Gyurcsány erős embere a piacon Fotó: Paál Géza közszereplői oldala