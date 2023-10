Nemzeti ünnep: ilyen sok program közül választhatsz október 23-án Budapesten

1956. október 23-án Budapesten az egyetemi diákság felvonulásával kezdődött a szovjet megszállás és a kommunista elnyomás elleni felkelés, ami végül véres összecsapásokkal és kivégzésekkel végződött. Ezen a napon egyrészt a magyar hősökre emlékezünk, másrészt a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltására. Mutatjuk, miket érdemes tudnod a mai napról.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékezünk. Fotó: október23.kormany.hu

1956. október 23-án az egyetemi diákság felvonulása után a Parlament előtt már több százezer fő hallgatta Nagy Imre reformokat ígérő beszédét. A fegyvertelen tömegre a Rádió épületénél leadott véres sortűz hatására estére fegyveres felkelés bontakozott ki. A tüntetők ledöntötték a Dózsa György úti Sztálin-szobrot, a kommunista diktatúra jelképét, és hajnalra elfoglalták a Magyar Rádió épületét. Az ezt követő napokban Nagy Imre kormánya megtette a kezdő lépéseket a demokratikus átalakulás felé és a szovjet csapatkivonási tárgyalások is megkezdődtek. November 4-én azonban az orosz tankok hadüzenet nélkül megindultak a főváros ellen, november tizedikére pedig legyőzték a budapesti civileket és kezdetét vette a megtorlás. Százezrek menekültek el az országból, ezreket börtönöztek be, és több száz forradalmárt végeztek ki. A forradalom leverését követően tilos volt október 23-ára emlékezni, sőt megemlíteni is. A véres események emlékét csupán a külföldre emigráltak őrizhették nyíltan. A forradalom kezdetének napja csak 1991 óta nemzeti ünnep, amit a 2012-es Alaptörvény is megerősített.

Ezeket tartogatja a 67. évforduló

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja ünnepségsorozat keretében október 23-án, hétfőn reggel 9 órakor ünnepélyes zászlófelvonás lesz a Kossuth Lajos téren, 10.00-18.00-ig pedig a Szent Koronát lehet meglátogatni az Országházban. Az érdeklődők emellett megtekinthetik a Díszlépcsőházat és a Kupolacsarnokot is.

Október 23-án, hétfőn ingyenes lesz a múzeumlátogatás a fővárosban a nemzeti ünnephez kapcsolódóan. Belépődíj nélkül megtekinthető például a megújult Néprajzi Múzeum vagy a Terror Háza is.

Egész napos protokollmentes gyertyagyújtás lesz a Hősök falánál.

A Nemzeti Múzeumban 14 órától Szabadságharcosok között címmel lesz kurátori tárlatvezetés John Sadovy fényképeiről, az 1956-os magyar forradalom napjaiból. Ezek mellett az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja ünnepségsorozat programjain is ingyenesen részt lehet venni.

Megtekinthető a „A magyar törvényhozás ezer éve” c. kiállítás az Országház Látogatóközpontjából nyílóan, az In memoriam 1956. október 25. emlékhely és kiállítás a Kossuth Lajos téren, valamint a Kőtár a Kossuth Lajos téren-olvasható a 23-ai programok hivatalos tájékoztatójában.

Egy kiállított Csepel teherautó is megtekinthető egész nap a Kossuth téren.

A legendás 301-es parcellában egész nap protokollmentes megemlékezés lesz.

16 és 23 óra között fényfestés lesz a következő helyszíneken:

· Külügyminisztérium épülete - animáció

· Budapesti Műszaki Egyetem K épület (Duna felőli oldal)

· Terror Háza Múzeum épülete

Október 23-án lesz az utolsó lehetőség ellátogatni a lezárt Pesti alsó rakpartra, ahová ebből az alkalomból számos programot szerveztek.

A szentendrei Skanzenbe is érdemes lesz kiugrani, mivel az ’56-os forradalom időszakának falusi mindennapjait idézik majd meg. A látogatók beöltözhetnek az ötvenes évek ruháiba, kipróbálhatják a Skanzen katonai roburját, a történelmi pontokon pedig a forradalom vidéki eseményeivel ismerkedhetnek.

Számos programmal vár a lezárt pesti alsó rakpart Fotó: Vaskó Tamás / Metropol

Módosul a hétfői közlekedés

A BKK járatai hétfőn a munkaszüneti napokon és ünnepnapokon érvényes menetrenddel közlekednek. Emellett az ünnep miatt változik a vonatok és a Volánbusz járatainak közlekedési rendje is. Mindenképp tájékozódj, mielőtt útnak indulsz!

Forgalomkorlátozások is lesznek a fővárosban

Rendezvények miatt ideiglenes forgalomkorlátozások vannak október 20–23. között több budapesti kerületben. Október 23-án 8 órától 24 óráig zárva lesz a XI. kerületben a Műegyetem rakpart a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. Emellett időszakos lezárásokra is számítani kell.

Változik a boltok nyitvatartása

A hétfői munkaszüneti nap miatt a legtöbb üzlet zárva tart, kivéve a benzinkutakon lévőket, a kisebb családi üzleteket, virágboltokat, újságosokat, édességboltokat. A gyógyszertárakból is csak az ügyeletesek lesznek nyitva, az éttermek nagy része viszont kinyithat a nemzeti ünnep napján is. A nagy üzletláncok nyitvatartása a következőképp alakul a startlap.hu szerint: