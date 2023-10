Csalás miatt tartóztatták le az idei vb-győztest

Csalással gyanúsítják Julia Simont, aki megnyerte az előző szezon női biatlon-világbajnokságát. A 26 éves sportolónőt azután vették őrizetbe a rendőrök, hogy válogatott csapattársa feljelentette őt. Justine Braisaz-Bouchet azt állítja, hogy Simon engedély nélkül használta a hitelkártyáját online vásárlásra, amivel csaknem 2000 eurós kárt okozott neki.

Illusztráció / Fotó: Pixabay

Korábban hasonló csalásról számolt be a francia csapat egyik stábtagja is. A világelső sportoló akkor azzal védekezett, hogy ellophatták a személyazonosságát és visszaélhettek az adataival. Az ügyben a francia biatlon válogatott is fegyelmi értekezletet tartott, de végül úgy döntöttek, hogy megvárják a hatósági vizsgálat eredményét.

A dolog azért meglehetősen furcsa, mivel a kétszeres biatlonvilágbajnok és olimpiai ezüstérmes Julia Simon ötmillió dollárra becsült nettó vagyonával az egyik leggazdagabb biatlonosnak számít – írta meg a Dauphiné Libéré.