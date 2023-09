Lebukás: Focimeccsektől a világbajnokságig mindent elcsaltak - videó

Olyan fogadási csalókat fogott az Europol, akik meghackelték a sportesemények és a fogadócégek közötti adatfolyamot. Parabolaantennákkal el tudták kapni a rangadók élő adat- és információközléseit még azelőtt, hogy ezek elértek volna az internetes fogadóirodákhoz, majd megszakították az adatáramlást, és ebben az információs vákuumban tették meg a tétjeiket helyi focimeccsektől kezdve egészen a világbajnokságig.

Fotó: Pixabay

Nemcsak a technikai kivitelezés volt bravúros, de a fogadásokkal is trükköztek: nem a saját nevükben tették meg a téteket, és a nyereményeket is mások gyűjtötték be helyettük. Ezzel párhuzamosan a fogadócég egyik munkatársát is beszervezték, sőt, labdarúgókat is megvesztegettek. Azon buktak le, hogy egyre jobban megnőtt az étvágyuk, és még a német Bundesliga, a Nemzetek Ligája válogatott mérkőzései és a tavalyi katari vb sem maradtak ki a csalásokból.

Az Europol nyomozói elfogták azt a bolgár ex-asztaliteniszezőt, aki az egész Európára kiterjedő hálózatot irányította. A nagyszabású razzián 23 gyanúsítottat vettek őrizetbe, és a házkutatások során megtalálták a csalásokat lehetővé tevő két hatalmas parabolaantennát, és mindennek tetejébe 13 ezer eurónyi hamis bankjegyet is lefoglaltak. Természetesen az ügynek ezzel még nincs vége, mivel a banda egyes tagjai szökésben vannak, és még kutatják azoknak a sportolóknak a személyazonosságát is, akiket beszervezhettek.