Borzasztó, mi történt vele az iskolában: önnön kezével vetett véget életének az igazgató

Kit ne döbbentett volna meg Kosztolányi Dezső Aranysárkány című regénye? Zseniális magyar írónkra jellemző módon olyan erősen, hovatovább sokkolóan ábrázolja a pedagógus lelki vívódásait, hogy szinte mi magunk is érezzük Novák Antal őrlődéseit. A családi kudarcok mellett szakmai kudarcokkal is szembe kell néznie, ami végül ahhoz vezet, hogy önnön kezével vet véget az életének. Bár a regény fantasztikus, a témája elkeserítő, s most a valóságban is hasonló eset történt.

Az 53 éves Ruth Perry már 2010 óta igazgatta szeretett általános iskoláját, és úgy gondolta, az egész életét arra áldozta, hogy az intézményben minden rendben legyen. Fontosnak tartotta, hogy a gyermekek ne csak minőségi oktatásban részesüljenek, de jó nevelést és szeretet kapjanak, és hogy a tanárok és diákok között bizalmas legyen a kapcsolat.

Egy állami törvény eddig lehetővé tette, hogy azon iskolák, amelyek kiváló minősítést kaptak korábban, azokat ne lehessen kivizsgálni. Most azonban ezt az engedményt eltörölték, így a readingi Caversham Általános Iskolát is ellenőrzés alá vetették. Míg az iskola eddig kiváló minősítést élvezett, addig a jelenlegi vizsgálat miatt jelentősen lefokozták. A legtöbb szempontra jó értékeléseket kapott, azonban a vezetés és a nyilvántartás szempontjaira olyan alacsony pontszámot ért el, hogy a kiváló minősítésről nem megfelelő minősítésre fokozták le.

Az iskola igazgatóját ez olyannyira felzaklatta, hogy teljesen megváltozott, és kifordult önmagából. Kezelésekre járt, de semmi nem tudta enyhíteni depresszióját. Végül önnön kezével vetett véget az életének