Káosz van az M1-es autópálya több szakaszán, mutatjuk a részleteket

Azt írták, hogy a főváros felé, a komáromi szakaszon, a 83-as és a 73-as kilométer között új fix terelést építenek ki, a torlódás meghaladta a 10 kilométert, a plusz menetidő akár egy óra is lehet.

Fotó: ddisq / shutterstock

Azt javasolták, hogy aki teheti, a Bábolna-Nagyigmánd-Kocs útvonalon kerüljön.

Az ellenkező irányban is elkezdték építeni a terelést, így az országhatár felé is torlódnak a közlekedők - tették hozzá. A sztráda Hegyeshalom felé tartó sávjában, Győr elkerülő szakaszán, a 123-as és a 124-es kilométer között a forgalomszámláló berendezéseket javítják, ezért ott is torlódik a forgalom - írták.