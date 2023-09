Áll a bál: kiviharzott a saját esküvőjéről a menyasszony

Azon a bizonyos nagy napon a legtöbbünk azt szeretné, hogy a lehető legtökéletesebb legyen minden. Természetesen akadhatnak kisebb bakik, zökkenők, arra azonban garantáltan senki sem vágyik, hogy egy kínos húzás miatt botrányba fulladjon az esküvő. Sajnos azonban néhanapján ilyen is megtörténhet: egy rossz ruhaválasztás vagy egy nem épp megfelelő köszöntő is kiakaszthatja a násznépet és az ifjú párt, de kétségtelenül az a legkínosabb, ha az újdonsült férj és feleség kap össze, méghozzá olyannyira, hogy egyikük csapot-papot otthagyva elviharzik a helyszínről.

Nem igazán úgy sült el a férj tréfája a nagy napon, ahogy azt tervezte: újdonsült menyasszonya azonnal faképnél hagyta (Képünk illusztráció) Fotó: andreonegin / Shutterstock

Nos, a közelmúltban épp ilyen jelenetek zajlottak le egy esküvőn, amiről egy fiatal feleség a Redditen számolt be. Mint írja, kifejezetten megkérte az egyébként gyakran gyerekesen viselkedő párját – akivel már három éve vannak együtt –, hogy az esküvőjükön még véletlenül se nyomjon a képébe egy szelet tortát, bármennyire is divatosak a neten ezek a videók. A férfi persze megtette – ő pedig annyira felhúzta magát, hogy abban a pillanatban hazament, összepakolt, és egy szállóba költözött, és azóta sem hajlandó hazamenni.

Minden olyan volt, mintha lassított felvételen látnám. Ő csak nevet, és azt mondja, »látnod kéne az arcod!«, majd nevet tovább

– fakadt ki a nő, hozzátéve: a két család őt tartja gyerekesnek, pedig előre kijelentette: ha egy ilyen viccet elsüt a férje bármikor is, akkor elhagyja.

Elárulta: nem véletlenül akadt ki ennyire, ugyanis a szülei is folyamatosan ezzel a viccel szivatták. Anno az édesanyját is kifejezetten megkérte, hogy ne tegye, a 17. szülinapján mégis belenyomták az arcát a tortába. Akkor az egyik dísz még a homlokát is megvágta, így érthetően traumatikus élményként tekint minderre – írja a Mirror.

A kommentelők szerint egyébként még ha drasztikus lépés is volt, jogosan viharzott ki az esküvőről a nő.