Érkezik a francia riviéra és az olasz dolce vita a Balaton partjára - képgaléria

Megkezdődött a belső terek kialakítása és a külső részek építése a szerkezetkész épületeken az ország legjelentősebb vidéki turisztikai beruházásában, a 2 hektáros balatonfüredi BalaPort szálloda és apartman komplexumban. A 102 szobás szállodával, 4 étteremmel, 24 apartmannal, 188 férőhelyes mélygarázzsal, parti promenáddal rendelkező egyedülálló projekt megvalósítása ütemterv szerint halad, megkezdődött a telken belüli közmű és úthálózatok létesítése. A 22,5 milliárd forintos beruházás műszaki átadásának megkezdése 2024 végére várható – jelentette be Szepesi Richárd alapító és tulajdonos a fejlesztés sajtóbejárásán. A tervek szerint 2025 folyamán nyílik meg Balatonfüred új ötcsillagos szállodája, a Le Méridien BalaPort Lake Balaton Resort, a Marriott szállodalánc első vidéki szállodája. Az apartman házaknál (BalaPort Residence) befejeződött a belsőépítészeti design kialakítása, zajlik a válaszfalazás és a tetőszigetelés. A turisztikai komplexum része a Balaton legmodernebb 203 férőhelyes kikötője is, amely tavaly nyáron készült el és mára kiemelkedő foglaltsággal üzemel. Szepesi Richárd egész évben magas forgalmat remél a francia Riviéra hangulatát és az olasz „dolce vita” életérzést felelevenítő legújabb magyarországi tematikus szállodában, amely a szabadidős felnőtt és üzleti utazókat egyaránt szeretné kiszolgálni. A hotel előtti parti sétány az európai tengerparti kikötők hangulatát idézi meg. Magyarország egyik legjelentősebb turisztikai ingatlanberuházója szerint a turisták mellett a befektetőknek is kiváló célpont a BalaPort, jó befektetési lehetőséget kínál az apartman és a kikötőhely hosszútávon biztonságot ígérő bérbeadása. Mind a panorámás apartmanok, mind a kikötőhelyek tekintetében nagy az érdeklődés, a fejlesztő szerint a komoly kereslet a projekt különlegességének, az épülő ingatlanok prémium minőségének és a fejlesztő csapat tapasztalatának és jó hírnevének köszönhető.

Fotó: BalaPort – Mohai Balázs

Szepesi Richárd, a BalaPort projekt megálmodója, a saját, illetve résztulajdonában álló vállalkozások szakmai irányítója elmondta, hogy az ország egyik legnagyobb és legkomplexebb turisztikai fejlesztése zajlik jelenleg Balatonfüreden a Tagore sétány központi területén. Szepesi Richárd és szakmai csapatának eddig megvalósult tematikus turisztikai fejlesztései garanciát jelentenek arra, hogy a BalaPort a Balaton legexkluzívabb és legkülönlegesebb projektje lesz. A BalaPort projekt Szepesi Richárd sorrendben harmadik 5 csillagos turisztikai beruházása, kettő jól ismert négycsillagos szállodaberuházás után. A szerkezetkész épületek jelzik, hogy az ütemtervet tartani tudják, a fejlesztés időben elkészül, a műszaki átadásának megkezdése 2024 végén várható. Szepesi elmondta, hogy a beruházás kiinduló lépése volt a kikötő vízi létesítményeinek kialakítása, amellyel a Balaton legmodernebb és legnagyobb hajóinak fogadására kész hajókikötője jött létre. A szárazföldi beruházás első három ütemeként megvalósultak a mélyépítési munkák, a térszín alatti szerkezetépítési munkák és a felszín feletti teljes szerkezetépítés. A negyedik ütemként már folynak az apartmanházak szakipari munkái. A szálloda befejezői munkáira szeptemberben kerül kiírásra a meghívásos tender. Beszámolt arról is, hogy a komplexum közel 6,9 milliárd forint vissza nem térítendő Kisfaludy 2030 MTÜ támogatás mellett 3,5 milliárd forint hitelből és 12,1 milliárd forint önerőből épül, amelynek egy részét az apartmanok és a hajóhelyek hosszú távú értékesítéséből teremtette elő a társaság. Hozzátette azt is, hogy a BalaPort ötcsillagos szállodája, a Le Méridien BalaPort Lake Balaton Resort, a világszerte elismert Marriott International szállodahálózat első vidéki tagjaként kezdi meg a működését 2025 folyamán.

Fotó: mohai balazs

Bóka István, Balatonfüred polgármestere azt emelte ki, hogy az új komplexum megépülése segíti majd a városban a konferenciaturizmus erősítését, hozzájárul a város fejlődéséhez, a munkaerő megtartásához a közel 5000 négyzetméteres, a volt Huray piac területén található Balatonfüred Kongresszusi Központ hatékonyságához. Hangsúlyozta, hogy a négyévszakos üzemelés segíti a Balaton turisztikai idényének meghosszabbítását, ezzel biztonságos munkahelyeket teremt, és magával vonz olyan fejlesztéseket is, amelyek nem kifejezetten a nyári időszakhoz köthetők. Ez jelentős fejlődést jelenthet nem csak a városnak, de az egész balatoni régiónak is. A BalaPort hozzájárul a térség versenyképességének növeléséhez is, élhetőbbé és színesebbé teszi a várost, segít itt tartani, ide vonzani a szürkeállományt, erősíti a város lakosságmegtartó erejét is, továbbá az ilyen beruházások fontosak a kisebb és nagyobb vállalkozások és más munkáltatók számára is. Kiemelte, hogy a lakosság hangulatos sétánnyal is gazdagodik, mert a hotel területe nyitott lesz, a sétány és a parti rész egész évben bejárható lesz. A polgármester egyúttal reményét fejezte ki, hogy a magyar gazdaság fejlődéséhez a balatoni szálloda- és szolgáltatási szektor is nagymértékben hozzá tud járulni a következő években.

Magyarország egyik legjelentősebb turisztikai ingatlanfejlesztője Szepesi Richárd hangsúlyozta, hogy a négyévszakos erős foglaltságot a magas színvonalon kialakított, tematikus megvalósítás biztosítja, amit az is támogat, hogy a közvetlenül a Zákonyi Ferenc sétányra nyíló minőségi, egész évben nyitva tartó éttermekkel, kávézókkal és üzlethelyiségekkel gazdagodik a környék. Példaként említette, hogy az előszerződés megkötését követően már szakmai munkálatok folynak a Zsidai Csoport által fémjelzett jól ismert Spíler Trattoria, Baltazár, Black Rose The Bar és a Zuki vendéglátóhelyek megjelenéséről, amelyek teljes egészében, sokféle kínálattal lefedik majd a vendéglátó minőségi kínálatot.

Szepesi úgy vélte, a turizmusban a tematikus szállodáké a jövő. „Két évtizedes szállodafejlesztő és szállodatulajdonosi tapasztalatom szerint létjogosultsága csak valami különlegesnek, egyedülállónak lehet” – mondta, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a hoteleknek osztrák, német, olasz, szlovén vendégeket is „tudni kell hoznia” a Marriott vendégkörének is köszönhetően, de a fő célcsoport a belföldi fizetőképes vendégkör lesz, látható részben a Szepesi szállodái között lévő vendégek lojalitásának és a lokációnak is köszönhetően. A Balatonfüreden épülő projekt pedig ilyen lesz – tette hozzá. Az általa megálmodott fejlesztések különleges építészeti-szolgáltatási tematikára és adott célcsoportra fókuszálva épülnek. Példaként említette a résztulajdonában álló Dreamland Holding Zrt. korábbi fejlesztéseit, a tokaji Minaro Hotel MGallery-t, a Balaton déli partján a szántódi Mövepick BalaLand Resort Lake Balaton Hotel, BalaLand FamilyPark-ot, valamint a kizárólagosan saját fejlesztésében megvalósult BalaLand Residence-t, az egerszalóki Shiraz Hotelt és a felsőtárkányi Bambara Hotelt, amelyek minden évszakban kiemelkedő foglaltsággal működnek az ország legismertebb szállodáiként. Mindegyiket kivétel nélkül zöldmezős beruházásban valósította meg Szepesi Richárd és csapata. Az ország- illetve a kultúrtematika valamennyi projektben visszaköszönő elem, ezáltal mindegyik fejlesztés unikális és hosszútávon is értékálló, melyet az elmúlt évtizedekben megannyi szakmai díj és egyedülálló eredményesség is visszaigazol.

A szabadidős és üzleti utazókat egyaránt kiszolgáló Le Méridien BalaPort Lake Balaton Resort a Marriott lánc prémium kategóriába sorolt tagjaként 102 szobával várja majd a vendégeket. A Fazakas Építésziroda által tervezett külső, a Dudinszky tervezőiroda által tervezett módosított kiviteli tervek és a 81Font által kialakított belsőépítészet a francia Riviéra 1960-as évekbeli csillogását idézi majd, és a „dolce vita” olasz életérzés hangulatát árasztja, finom szinergiát teremtve a klasszikus és modern stílusok között. „Egyszerre tükrözve az örök vízparti hangulatot és a mai kor igényeit, háromezer négyzetméteres wellness részleget alakítunk ki kültéri és beltéri medencékkel, fitness teremmel, spa-val és különleges szaunaparkkal. A szálloda több étteremben, egy emblematikus bárban és egy poolbárban nyújt majd kimagasló kulináris élményeket az elismert és tapasztalt Zsidai Csoport közreműködésével” – ígérte Szepesi Richárd. Hozzátette: a hotel főépületétől keletre illetve nyugatra eső különálló épületekben (BalaPort Residence) összesen 24 apartman kerül kialakításra az egy hálószobástól a 3 hálószobás kategóriáig. Az apartmanok tervezett műszaki átadása 2024 év vége. A 24 apartmant francia stílusban berendezve és felszerelve adják át, így a tulajdonosoknak nem csupán leveszik ezt a feladatot a vállukról, de az átadást követően lehetőségük lesz arra is, hogy resort hasznosítási konstrukció keretében vonzó megtérülést realizálhassanak azokban az időszakokban, amikor nem használják a lakást. A konstrukció lényege, hogy minél nagyobb időszakra adja át lakását a tulajdonos a hotelnek kiadásra, annál nagyobb hozamot remélhet, miközben a tulajdonos is szabadon használhatja és közben semmiféle fenntartási költsége nincsen – emelte ki. Hasonlóan működik a Balaton déli partján a BalaLand Residence a BalaLand Hotel és FamilyPark mellett is, ami a mai napig a legkedveltebb beruházás a Balatonon.

Szepesi Richárd kiemelte, hogy a beruházás során a közműfejlesztés mellett, jelentős közérdekű fejlesztések is megvalósulnak, köztük az európai tengerparti kikötők hangulatát idéző sétány és egy stég kialakításával. A parti promenád parkosítására és fásítására is nagy hangsúlyt fektetnek. A fenntarthatóság jegyében tervezik a csapadékvíz gyűjtését és a Balatonba való visszatáplálását is.

Szepesi Richárd elmondta azt is, hogy a BalaPort egyedülálló turisztikai projekt részeként tavaly nyáron nyitották meg a Balaton legmodernebb, 203 férőhelyes hajókikötőjét 2,28 hektár vízfelületen; a fejlesztést 1 milliárd forint vissza nem térítendő Kisfaludy 2030 MTÜ-támogatás mellett 1 milliárd forint önerőből finanszírozták. A kikötő azóta üzemel, időközben az elektromos töltőberendezések hajónként egyedi mérését is bevezette a társaság. „Nyár óta folyik a hosszú távú bérleti helyek értékesítése, amely bármely hajótulajdonos számára elérhető, hosszú távú, csökkentett pénzügyi kockázatú bérleti megoldást jelenthet” – emelte ki. Az egykori Balatonfüredi Vitorlásközpont (“Szövi”) kikötőhelyeit nem csupán éves bérleti szerződéssel, hanem 10 és 15 éves kikötőbérleti joggal is értékesítik, így hosszútávon garantált és tervezhető hajóhelyeket biztosítanak vagyoni értékű jogként használati és hasznosítási lehetőséggel.

A BalaPort szálloda és apartman komplexum számokban: Telek terület Balatonfüreden, a Tagore sétány központi területén: 20.020 m²

Kikötői terület a vízen: 22.800 m²

Hotel épület (Le Méridien BalaPort Lake Balaton Resort) térszín felett teraszokkal: 20.555 m²

Apartman épületek teraszokkal: 3.759 m²

Mélygarázs: 7.652 m²

HÁTTÉR-INFORMÁCIÓ:

Szepesi Richárd szállodafejlesztőként eddig 8 zöldmezős turisztikai projektet épített meg csaknem 45 milliárd forint bekerülési értéken. A Bambara és a Shiraz Hotel több mint 10 éve Magyarország legeredményesebb szállodái, mind átlag szobaár, mind az egy szobára jutó árbevétel, mind az adózott eredmény tekintetében. Ezen szállodák 170 főállású alkalmazottal működnek, évek óta közel változatlan összetételben, jelentős adófizetéssel. A Dreamland Holding Zrt. égisze alatt megvalósított új tokaji és szántódi hotelek - az Accor nemzetközi szállodaüzemeltetővel kötött megállapodás alapján - MGallery és Mövenpick brand néven üzemelnek, közel 200 főállású alkalmazottat foglalkoztatnak, a nemzetközi értékesítés csatornákat használva biztosítják a külföldi vendégek megjelenését, ezzel jelentősen segítve a Balaton és Tokaj 12 hónapos turisztikai működését.

A BalaPort projekt is 12 hónapos vendégforgalmat biztosít majd, a dr. Szepesi Richárd kizárólagos tulajdonában álló és a beruházást megvalósító BalaPort Investment Kft. részére a Kisfaludy2030 által biztosított vissza nem térítendő támogatás is ezt a célt szolgálja.

Szepesi Richárd családi bizalmi vagyonkezelés keretein belül működő cégcsoportja, a saját tulajdonú és résztulajdonosként a Dreamland Holding Zrt. keretében megvalósult tematikus turisztikai fejlesztések, szállodaüzemeltetések mellett más vagyonelemek kezelésével is foglalkozik.