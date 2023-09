Tűzoltóautó szirénájának a zaja törte meg a vasárnapi idillt Újbudán a Manóvár játszótéren, a Mérnök utcában szeptember 10-én. A lánglovagokat egy apuka értesítette, aki éles szemmel észrevette, hogy pusztán a szentlélek tart egy jókora faágat, ami bármikor lezuhanhat, akár egy kisgyermek fejére. A veszélyt fokozta, hogy az ág pont a játszótér közkedvelt játéka, a drótkötélpálya felett lógott, ami így nagy eséllyel egy lurkó fején landolhatott volna.

Amíg a veszélyt nem hárították el, kiürítették a drótkötélpályát és a környékét Fotó: Olvasói

A gyerekek egymást váltották a népszerű játszóeszközön a XI. kerület frissen felújított játszóterén a Mérnök utcában, amíg egy szülő nem jelezte, hogy a srácok azonnal jöjjenek le a kötélpályáról.

Kérdeztem, hogy mi a baj, miért nem lehet használni a kötélpályát. A férfi felmutatott a játszóeszköz feletti fára, amiről jól láthatóan lelógott egy megtört méretes ág, ami csak arra várt, hogy leeshessen. Szerencse, hogy észrevette valaki, ha belegondolok, hogy pár perccel előtte még az én kisfiam is óriási örömmel csúszkált a kötélen…

– mondta Metropolnak az egyik apuka, aki ott volt vasárnap a játszótéren, és aki azt is megosztotta lapunkkal, hogy a veszélyt jelentő ágat észrevevő férfi először a helyi köztereseknél próbálkozott.

„Van egy tábla a játszótér bejáratán, amin egy e-mail-cím van megadva az ilyen esetekre, de egyszerűbbnek tűnt felhívnia a gyorsaság miatt a kerületi közterület-felügyeletet. Miután beszélt velük, kissé meglepődve mondta, hogy a telefont felvevő személy azt tanácsolta, hogy írjon e-mailt, és azt majd másnap elolvassa valaki. Ezek után tanácsoltuk neki több más szülővel együtt, hogy a 112-t hívja, ott vélhetően komolyan veszik majd a veszélyt” – fejtette ki az apuka, aki arról is informálta a Metropolt, hogy nagyjából délután 5 óra lehetett, amikor a segélyhívót tárcsázta a férfi. Néhány perc múlva meg is érkeztek a tűzoltók és elhárították a veszélyt. Annak nagyságát mutatja az is, hogy majdnem megsérült az a tűzoltó, aki végül leszedte a méretes ágat. Szerencsére sisakja megvédte a bajtól. Az erről készült videót itt tudod megnézni: