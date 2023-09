A vállalati történetmesélés nemcsak szívekig, de pénztárcákig is hatol

Az összes vállalatnak, márkának, szolgáltatásnak van története. Akkor is, ha azt gondoljuk, hogy nincs. Napjainkban annyira telítettek a piacok, hogy a tömegből kitűnni pusztán cég- és terméknévvel szinte lehetetlen. A megkülönböztetésre kell törekedni minden rendelkezésre álló eszközzel. Ezt a célt szolgálja a storytelling, azaz történetmesélés is, amely amellett, hogy láthatóvá, érezhetővé és érthetővé teszi a céget és az általa kínált termékeket, bizalmat is ébreszt a fogyasztókban, ami a vásárlási döntések során ma az egyik legerőteljesebb mozgatórugó.

A vállalati történetmesélés a külső és belső kommunikáció egyik alappillére. Ahogy a munkavállalók számára is fontos, hogy ismerjék annak a cégnek a múltját, jelenét, értékrendjét, kihívásait, ahova hosszú évekre elköteleződnek, a termékeiket fogyasztóknak, szolgáltatásaikat igénybe vevőknek, sőt az esetleges befektetőiknek is lényeges a megerősítés arról, hogy helyesen döntöttek. Az ígéretek ma már lyukas garast sem érnek, egyedül az számít, hogy az ügyfelek, partnerek tisztán lássák, a biznisz miért lesz előnyös számukra.

„A fogyasztók sokkal könnyebben kötődnek olyan cégekhez és márkákhoz, amelyek történetével és üzeneteivel azonosulni tudnak. Nem mondom, hogy egyszerű a történetmesélés eszközét a marketingben jól és hatékonyan alkalmazni, ugyanis első lépése a tükörbe nézés, a minél áthatóbb önismeret”, hangsúlyozza Langmár Zsuzsanna, üzleti kommunikációs szakértő, a Langmár Kommunikáció tulajdonosa.

Száraz adatok helyett igaz történetek

A történetmesélés segít érzelmi kapcsolatot létrehozni, ami erősíti az ügyfelek lojalitását. Egyedi és személyre szabott módon mutatja be a vállalatot, ami hozzájárul a márka megkülönböztetéséhez a versenytársaktól. A jó történetek valós élethelyzeteket és tapasztalatokat közvetítenek, amelyek hitelességet és bizalmat építenek a vállalat és az ügyfelek között. Az emberek jobban emlékeznek a történetekre, mint a száraz adatokra és statisztikákra, éppen ezért a történetmesélés segít abban, hogy a vállalat üzenetei hosszú távon emlékezetesek maradjanak.

„A cégek a történetmesélés által bemutathatják termékeik, szolgáltatásaik, illetve értékeik hasznosságát és fontosságát a célközönség számára. A történetmesélés jelentős előnye az is, hogy összeköti az embereket, és közös értékek mentén épít közösséget, ami megalapozza a vállalat hosszú távú sikerét”, teszi hozzá Langmár Zsuzsanna.

Andersen nyomában

A jó vállalati történetnek világos célja és üzenete kell, hogy legyen. Tisztáznunk kell, mit szeretnénk elérni a történettel, például ügyfelek bevonását, márkaismertség növelését vagy a vállalati értékek bemutatását. Ismerjük meg a célközönségünket, és szem előtt tartva az ő igényeiket, érdeklődési körüket és problémáikat, fogalmazzuk meg a történetünket. A történetnek relevánsnak és vonzónak kell lennie a célcsoport számára. Próbáljunk meg olyan szereplőket bemutatni, akikkel a célközönség könnyen azonosulni tud.

„A történetnek tartalmaznia kell valamilyen konfliktust vagy problémát, amelyet a vállalat, a terméke vagy a szolgáltatása segít megoldani. A bizalomépítés érdekében arról sem szabad megfeledkezni, hogy amit mondunk, az valósághű és hiteles legyen. Emellett az is lényeges, hogy a vállalat egyedi hangját és stílusát tükrözze, mégpedig könnyen kommunikálható módon. Legyen rövid, tömör és érthető, hogy a megfelelő időben és helyen el lehessen mesélni”, részletezi az üzleti kommunikációs szakértő.

Lehetőség, amit vétek kihagyni!

A vállalati történetmesélésnek számos típusa létezik, amelyek különböző célokat szolgálnak és eltérő módon hatnak a közönségre. Az alapítói történet például bemutatja a vállalat kezdeti lépéseit, az alapítók motivációját, a kihívásokat, amelyekkel szembe kellett nézniük, és a sikereket, amelyeket elértek. Az ilyen típusú történetek segíthetnek megérteni a vállalat eredeti küldetését és értékeit.

De ugyanígy születhetnek történetek a termékekről és szolgáltatásokról, a munkatársakról, az ügyfelekről, a cég belső kultúrájáról, innovációiról, a társadalmi felelősségvállalásáról… A lehetőségek tárháza szinte korlátlan.

„Az eredményességhez hozzájárul az is, ha a történetmeséléshez a megfelelő médiaformátumokat használjuk. A vállalat a weboldalán vezethet blogot, szakemberekkel készíttethet PR cikkeket, igénybe veheti a közösségi médiát és a népszerű videómegosztókat, illetve személyesen is tarthat előadásokat különféle témákban. Az elért eredményeket elengedhetetlen kellő hangsúllyal kommunikálni. Jobb eldicsekedni a sikerekkel, mint a csődbe szerénykedni magunkat!”, emeli ki a Langmár Kommunikáció tulajdonosa.

